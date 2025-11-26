A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB-vizsgálat

A kormánypárti politikus feljelentése szerint az MNB nem rendelkezett olyan jogosultsággal, amilyennel feltárható lenne az ügy összes körülménye, a gyanított bennfentes kereskedelem tényállását csak büntetőeljárásban lehet tisztázni.

Az MNB azt vizsgálta, hogy összesen hét magánszemély törvénysértő módon, bennfentes információk birtokában kereskedett-e még 2023 nyarán az Opus Global Nyrt. részvényeivel a tőzsdén. A nemzeti bank most lezárult vizsgálata viszont Magyar Pétert nem marasztalta el sem bennfentes kereskedelem, sem piaci manipuláció miatt – írja a 444.

Az ellenzék vezére halmozza a tőkét

Fotó: Facebook / Magyar Péter (Ne féljetek)

A Központi Nyomozó Főügyészségen egyébként már február óta vizsgálják Magyar Péter tőzsdei ügyletét, amit Budai Gyula is pontosan tud, hiszen korábban éppen ő kérdezte a legfőbb ügyészt arról, hogy hol tart a nyomozás. Nagy Gábor Bálint szeptember végén azt válaszolta neki, hogy a bennfentes kereskedelem ügyében a nyomozás felderítési szakaszban van, nem gyanúsítottak meg senkit. Magyar Péter többször is reagált az ügyre, tagadta a vádakat, és jelezte, hogy feljelent mindenkit, aki akár csak sejteti vele kapcsolatban a bűncselekmény elkövetését – foglalja össze a 24.hu.