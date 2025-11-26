2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Közélet Gazdasági bűnözők nyomában Magyar Péter MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB-vizsgálat

mfor.hu

Budai Gyula közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péter ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta piacfelügyeleti vizsgálatát bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

A kormánypárti politikus feljelentése szerint az MNB nem rendelkezett olyan jogosultsággal, amilyennel feltárható lenne az ügy összes körülménye, a gyanított bennfentes kereskedelem tényállását csak büntetőeljárásban lehet tisztázni.

Az MNB azt vizsgálta, hogy összesen hét magánszemély törvénysértő módon, bennfentes információk birtokában kereskedett-e még 2023 nyarán az Opus Global Nyrt. részvényeivel a tőzsdén. A nemzeti bank most lezárult vizsgálata viszont Magyar Pétert nem marasztalta el sem bennfentes kereskedelem, sem piaci manipuláció miatt – írja a 444.

Fotó: Facebook / Magyar Péter (Ne féljetek)

A Központi Nyomozó Főügyészségen egyébként már február óta vizsgálják Magyar Péter tőzsdei ügyletét, amit Budai Gyula is pontosan tud, hiszen korábban éppen ő kérdezte a legfőbb ügyészt arról, hogy hol tart a nyomozás. Nagy Gábor Bálint szeptember végén azt válaszolta neki, hogy a bennfentes kereskedelem ügyében a nyomozás felderítési szakaszban van, nem gyanúsítottak meg senkit. Magyar Péter többször is reagált az ügyre, tagadta a vádakat, és jelezte, hogy feljelent mindenkit, aki akár csak sejteti vele kapcsolatban a bűncselekmény elkövetését – foglalja össze a 24.hu.

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

A Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta – állapítja meg a Minerva Intézet legújabb kutatása.

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

A kormányfő zalaegerszegi programja közben csúszott meg egy autó.

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

A belügyminiszter a Parlament Kulturális Bizottságában beszélt erről.

Újbuda trükkös módszerrel tiltja a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda Önkormányzata a novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely azt célozza, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen olyan helyeken, ahol gyerekek mindennap találkoznak a kihelyezett plakátokkal.

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

A jegybank szerint Magyar Péter ártatlan.

Orbán Viktor

Az osztrák köztelevízió (ORF) híradója, a Zeit im Bild (ZIB) szerint Magyar Péter gyakorlatilag minden közvélemény-kutatásban „egészen egyértelműen vezet”, Orbán Viktor miniszterelnök korszaka a jövő tavaszi választásokkal „véget érhet”. 

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Inkább a helyi jelöltek nyertek.

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

Fontos választási bejelentést tett Orbán Viktor

Megvannak a Fidesz képviselőjelöltjei.

