Közélet parlament Samsung

A fideszes képviselők nem mentek be a kirobbant akkubotrány miatt a parlamentbe

mfor.hu

A Fidesz szerint álhíren alapszik a rendkívüli ülés összehívása.

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el a parlament hétfő esti rendkívüli ülésén, amelyet az MSZP kezdeményezett a gödi Samsung-gyárban felmerült szabálytalanságokkal kapcsolatban, illetve az akkumulátorgyártó és -feldolgozó vegyi üzemek azonnali ellenőrzését sürgetve.

Az ülésen felolvasták Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) levelét, miszerint frakcióik nem vesznek részt az Országgyűlés rendkívüli ülésén, mivel annak kezdeményezése szerintük álhíren alapul és a választási kampány részét képezi. Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt: a kormánypárti képviselők arra hivatkozva maradtak távol a rendkívüli üléstől, hogy az összehívás indoka a kampány részét képező „álhíren alapul”, majd arról beszélt, számos hatósági intézkedés és döntés mutatja a probléma valós voltát.

Rónai Sándor (DK) azt mondta, hogy amikor a gödi Samsung-gyár 2019 és 2022 között 88 tonna magzatkárosító oldószert bocsátott ki a levegőbe, Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter a Pest megyei 5-ös számú választókerület egyéni képviselője volt. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az üzem dolgozói 2021-2022. között legalább 133 alkalommal voltak kitéve mérgező anyagoknak.

Dócs Dávid (Mi Hazánk) szerint a kormánynak évek óta tudomása volt arról, hogy „nem kicsi” a szennyezés mértéke a gödi Samsung-gyárban. A környezethasználati engedély semmit nem ér ebben az országban, hiszen, ha van ennek a gyárnak, akkor is mérgez, ha pedig nincs, akkor is zavartalanul működik tovább – hangoztatta.

(MTI)

