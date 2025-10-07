A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

A Kecsup tudósítása szerint érdekes dolgokat mondott Kecskemét fideszes polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia a város és a Neumann János Egyetemért Alapítvány az MNB-alapítványok körüli ügyekben érintett pénzéről.

A polgármester az október 2-ai közgyűlésen felolvasta a PADME Alapítvány levelét, ebben az áll, hogy a vagyonértékelés szerint „az Optima-csoport rendelkezik olyan vagyonnal, amely megfelelő módon történő értékesítése várhatóan lehetővé teszi a kötvények megmaradt részének visszavásárlását, még a lejárati határidő előtt”, és az egyetemmel kapcsolatban kijelentette,

„az építkezés folytatódni fog”.

„Az Optima-csoport 2021-ben és 2023-ban is teljesen hitelképes volt, amit igazol, hogy számos pénzintézet, még külföldi is adott kölcsönt a részére. Így az alapítvány egy hitelképes cégnek adott kölcsönt, nem beszélve arról, hogy az MNB alapítványának (a PADME-nek – a szerk) a visszafizetési garanciája ott állt a kölcsönadáskor. Tehát, amikor olyan kijelentést tesznek, hogy eltőzsdézett, az nem a Neumann János Egyetem alapítványára vonatkozó hiteles kijelentés. Semmi köze a Neumann János Egyetem alapítványának a tőzsdéhez”

- fogalmazott Szemereyné Pataki Klaudia.

Válaszul Gyuris Dávid, Szövetség a Hírös Városért Egyesület önkormányzati képviselője így reagált:

„Értem, amit ön mond, polgármester asszony, csak az ön pártjának egy minisztere pont az ellenkezőjét állítja. Mert ha meglenne a pénz, és vissza tudnák adni, akkor nem kellene az államnak beleavatkoznia.”

Utalva arra, hogy éppen a közgyűlés előtti napon, október 1-jén posztolta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter: Kecskemét vezetése és a térség kormánypárti országgyűlési képviselői, Salacz László és Szeberényi Gyula Tamás azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy biztosítson a kormány további támogatást a Neumann János Egyetem campusának folytatásához. A miniszter vállalta, hogy a kormány elé viszi az ügyet (ebből azóta már kormányrendelet is lett).