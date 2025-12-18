2p
Közélet Fidesz parlament

A fideszesek be sem mentek a Szőlő utcáról szóló parlamenti vitára

mfor.hu

Az ellenzék az üres padsoroknak beszélt.

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el csütörtökre virradó éjszaka az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amit 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és a kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül 23-an szavazták meg.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt: jól mutatja a kormányoldal hozzáállását, hogy éjjel két órakor kerül sor egy gyermekvédelmi téma megvitatására, miközben „sunnyognak”, pedig egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget és válaszoljon az égető kérdésekre.

Jámbor András (Párbeszéd) arról beszélt, hogy látott egy olyan álláshirdetést, hogy a Szőlő utcai javítóintézetbe bruttó 310 ezer forintért keresnek nevelőt. Megjegyezte, hogy már a Legfőbb Ügyészség is kimondta, hogy a Szőlő utcai ügynek van kiskorú sértettje.

Ander Balázs (Jobbik) úgy fogalmazott, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket abuzáló pedofiloknak ne legyen kegyelem, a Jobbik ezért követeli a kémiai kasztrálás bevezetését. A törvények szerint az elítélteket büntetéskiegészítés jelleggel sem lehet verni, vagy „undorító, aberrált alakok kezére játszani” - szögezte le.

Gurmai Zita (MSZP) azt mondta, hogy a Fidesz kormányzása alatt a gyermekvédelem elvesztette minden értelmét, mert az elmúlt 15 évben a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó felnőttek követtek el bűncselekményeket a rájuk bízott gyermekek ellen.

Arató Gergely (DK) az üres kormánypárti padsorokat szóvá téve úgy nyilatkozott, semmit nem jelent a Fidesznek a gyermekek ügye vagy a gyermekvédelem, ugyanakkor „van miért félniük”, és ezért menekülnek, ezért nem akarnak szembe nézni a valósággal, ezért akadályozták a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor és társai kezdhetnek csomagolni egy friss kutatás szerint

Orbán Viktor és társai kezdhetnek csomagolni egy friss kutatás szerint

Republikon: 12 százalékpont a Tisza előnye.

Medián: diadalmas a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

Medián: diadalmas a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

Röviden: 57-14.

Lemondhatott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója

Megbízatása április végéig szólt volna.

Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Mi következik a benzinkutakon? Itt egy előrejelzés

Nyugalmas napok jönnek.

Nagy változás a javítónevelői vezetők kinevezésében

Ezentúl csak az országos büntetés-végrehajtási parancsnok nevezheti ki a javítónevelő intézetek igazgatóit. A gyermekotthonok is rendőri jelenlétet vagy iskolaőrt kapnak.

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

Török Gábor: „ez 4 hónappal a választás előtt már sok”

A politológus reagált a friss számokra.

Magyar Péter nevet a végén? Itt egy új közvélemény-kutatás eredménye

Magyar Péter nevet a végén? Itt egy új közvélemény-kutatás eredménye

Erősödött a Tisza Párt.

Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Amíg ön aludt, valaki miniszteri rangot kapott Magyarországon

Ez is a Magyar Közlönyből derült ki.

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

A volt amerikai ügyvivő kapta.

Valamit nagyon eltalált a Kincsvadászok – dörzsöli a tenyerét a TV2

Így alakultak a heti nézettségi adatok.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168