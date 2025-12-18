A fideszesek be sem mentek a Szőlő utcáról szóló parlamenti vitára

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el csütörtökre virradó éjszaka az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amit 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és a kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül 23-an szavazták meg.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt: jól mutatja a kormányoldal hozzáállását, hogy éjjel két órakor kerül sor egy gyermekvédelmi téma megvitatására, miközben „sunnyognak”, pedig egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget és válaszoljon az égető kérdésekre.

Jámbor András (Párbeszéd) arról beszélt, hogy látott egy olyan álláshirdetést, hogy a Szőlő utcai javítóintézetbe bruttó 310 ezer forintért keresnek nevelőt. Megjegyezte, hogy már a Legfőbb Ügyészség is kimondta, hogy a Szőlő utcai ügynek van kiskorú sértettje.

Kapcsolódó cikk Lemondhatott a Szőlő utcai javítóintézet múlt héten kinevezett igazgatója Megbízatása április végéig szólt volna.

Ander Balázs (Jobbik) úgy fogalmazott, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket abuzáló pedofiloknak ne legyen kegyelem, a Jobbik ezért követeli a kémiai kasztrálás bevezetését. A törvények szerint az elítélteket büntetéskiegészítés jelleggel sem lehet verni, vagy „undorító, aberrált alakok kezére játszani” - szögezte le.

Gurmai Zita (MSZP) azt mondta, hogy a Fidesz kormányzása alatt a gyermekvédelem elvesztette minden értelmét, mert az elmúlt 15 évben a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó felnőttek követtek el bűncselekményeket a rájuk bízott gyermekek ellen.

Arató Gergely (DK) az üres kormánypárti padsorokat szóvá téve úgy nyilatkozott, semmit nem jelent a Fidesznek a gyermekek ügye vagy a gyermekvédelem, ugyanakkor „van miért félniük”, és ezért menekülnek, ezért nem akarnak szembe nézni a valósággal, ezért akadályozták a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását.

(MTI)