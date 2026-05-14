A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

Az áprilisban Fideszre szavazók közel kétharmada nem szeretné, hogy a választási vereség után lemondjon Orbán Viktor a párt éléről. A párttól a választás óta eltávolodó szavazók 53 százaléka szerint azonban az lenne a helyes döntés, ha távozna a pártelnök, derült ki a 21 Kutatóközpont telefonos felméréséből, amit a Telex megrendelésére készítettek május 9. és 13. között ezer ember megkérdezésével.

Orbán Viktor a Fidesz történelmi választási veresége után szóban vállalta a felelősséget, de sokak várakozásával ellentétben a párt vezetéséről nem mondott le nyilvánosan. A Fidesz választmányának április végi zárt ülésén Bánki Erik szerint a pártelnök ugyan felajánlotta a tagságnak a távozását, de csak a június 13-ára összehívott tisztújító kongresszuson hoznak döntést. Orbán nem árul zsákbamacskát, már előre jelezte: ha a kongresszus megtiszteli a bizalmával, készen áll a folytatásra, azaz az eddigi megszólalásai alapján esze ágában sincs visszavonulni – írja a Telex.

A 21 Kutatóközpont arról kérdezte az áprilisban Fideszre szavazókat, hogy átadja-e Orbán a pártvezetést. Többségük, 64 százalékuk szerint a Fidesz csak Orbánnal létezhet, 28 százalék viszont azt gondolja, hogy az lenne a helyes döntés, ha átadná másnak a párt vezetését. Utóbbi véleményen levők többsége nem tudott azonban utódot megnevezni.

A választásokon Fideszre szavazók mindössze 12 százaléka tudott konkrét nevet is említeni Orbán utódjaként. A leggyakrabban Szijjártó Pétert említették (5 százalék), ami nem meglepő, hiszen Orbán és Lázár mellett ő volt a kampány egyik arca, ráadásul Orbán után ő a második legnépszerűbb és legismertebb fideszes politikus. Szinte ugyanennyien említették még Gulyás Gergelyt, amiben az is szerepet játszhat, hogy a Fidesz új parlamenti frakcióvezetőjeként az elmúlt hetekben ő szerepelt a legtöbbet.

Sokkal izgalmasabb, hogy néhányan Varga Juditot látnák szívesen Orbán utódjaként. A volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége a kegyelmi botrány után vonult vissza a közélettől, és eddig nem jelezte szándékát a visszatérésre. Lázár Jánost mindössze egyetlen válaszadó nevezte meg, pedig korábban évekig őt is emlegették Orbán potenciális utódjaként.

A választásokon még Fideszre szavazók, de azóta elpártolók véleménye jelentősen eltér azokétól, akik továbbra is kitartanak a párt mellett. Az ő többségük, 53 százalék szerint Orbánnak át kellene adnia a Fidesz vezetését, de a harmaduk nem tudott megnevezni lehetséges utódot.