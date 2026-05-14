3p
Közélet Fidesz Orbán Viktor

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

mfor.hu

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Az áprilisban Fideszre szavazók közel kétharmada nem szeretné, hogy a választási vereség után lemondjon Orbán Viktor a párt éléről. A párttól a választás óta eltávolodó szavazók 53 százaléka szerint azonban az lenne a helyes döntés, ha távozna a pártelnök, derült ki a 21 Kutatóközpont telefonos felméréséből, amit a Telex megrendelésére készítettek május 9. és 13. között ezer ember megkérdezésével.

Orbán Viktor a Fidesz történelmi választási veresége után szóban vállalta a felelősséget, de sokak várakozásával ellentétben a párt vezetéséről nem mondott le nyilvánosan. A Fidesz választmányának április végi zárt ülésén Bánki Erik szerint a pártelnök ugyan felajánlotta a tagságnak a távozását, de csak a június 13-ára összehívott tisztújító kongresszuson hoznak döntést. Orbán nem árul zsákbamacskát, már előre jelezte: ha a kongresszus megtiszteli a bizalmával, készen áll a folytatásra, azaz az eddigi megszólalásai alapján esze ágában sincs visszavonulni – írja a Telex. 

A 21 Kutatóközpont arról kérdezte az áprilisban Fideszre szavazókat, hogy átadja-e Orbán a pártvezetést. Többségük, 64 százalékuk szerint a Fidesz csak Orbánnal létezhet, 28 százalék viszont azt gondolja, hogy az lenne a helyes döntés, ha átadná másnak a párt vezetését. Utóbbi véleményen levők többsége nem tudott azonban utódot megnevezni.

A választásokon Fideszre szavazók mindössze 12 százaléka tudott konkrét nevet is említeni Orbán utódjaként. A leggyakrabban Szijjártó Pétert említették (5 százalék), ami nem meglepő, hiszen Orbán és Lázár mellett ő volt a kampány egyik arca, ráadásul Orbán után ő a második legnépszerűbb és legismertebb fideszes politikus. Szinte ugyanennyien említették még Gulyás Gergelyt, amiben az is szerepet játszhat, hogy a Fidesz új parlamenti frakcióvezetőjeként az elmúlt hetekben ő szerepelt a legtöbbet.

Sokkal izgalmasabb, hogy néhányan Varga Juditot látnák szívesen Orbán utódjaként. A volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter volt felesége a kegyelmi botrány után vonult vissza a közélettől, és eddig nem jelezte szándékát a visszatérésre. Lázár Jánost mindössze egyetlen válaszadó nevezte meg, pedig korábban évekig őt is emlegették Orbán potenciális utódjaként.

Sokan Varga Juditot, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségét látnák szívesen Orbán Viktor utódjaként
Sokan Varga Juditot, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségét látnák szívesen Orbán Viktor utódjaként
Fotó: Facebook/Varga Judit
A választásokon még Fideszre szavazók, de azóta elpártolók véleménye jelentősen eltér azokétól, akik továbbra is kitartanak a párt mellett. Az ő többségük, 53 százalék szerint Orbánnak át kellene adnia a Fidesz vezetését, de a harmaduk nem tudott megnevezni lehetséges utódot.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Szavazzon! Ki legyen a köztársasági elnök Sulyok Tamás helyett?

Szavazzon! Ki legyen a köztársasági elnök, ha Sulyok Tamásnak tényleg mennie kell?

Több név is felmerült az alternatívák közt.

Történelmi fotó a Tisza-kormány első kormányüléséről

Történelmi jelentőségű fotó Ópusztaszerről. 

Magyar Péter

Svájci lap: Magyar Péternek van érzéke a rendezéshez

Természetesen Svájcba is eljutott a magyar kormányváltás híre.    

Rejtélyeset üzent Orbán Viktor (frissítve)

„Leltár. Hamarosan” – ennyi áll legfrissebb Facebook-posztjában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG