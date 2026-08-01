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A foci sem ússza meg? Váratlan helyen vetik be az energiatakarékosságot

mfor.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait.

Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: este fél 6" – áll a közleményben.

Hozzáteszik, hogy amennyiben a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül. Mint fogalmaznak, a módosítások során az MLSZ egyeztet az érintett sportszervezetekkel, valamint a televíziós közvetítéssel érintett mérkőzések esetében a médiaszolgáltatóval is.

Változás az NB1-ben

A magyar bajnoki meccseit is érinti a változtatás, így fél hatkor kezdődik a szombati Kispest-Honvéd FC – MTK Budapest mérkőzés. A találkozó eredetileg fél nyolckor lett volna, ám két órával korábbra hozták a kezdést.

Később a vasárnapi három összecsapás kezdési időpontjai is megváltoztak: az eredetileg 15.45-re kiírt Újpest-Debrecen találkozó 15.30-kor, míg a címvédő ETO FC és a Nyíregyháza, valamint a Ferencváros és a Vasas mérkőzése egyaránt 17.30 órakor kezdődik majd.

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