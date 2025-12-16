1p
Közélet Budapest Karácsony Gergely

A főpolgármester „időutazáson” vett részt

mfor.hu

A Városháza tetőszerkezetének felújításakor Karácsony Gergely kibontotta az 1968-ban elhelyezett időkapszulát.

Karácsony Gergely kedden arról tett közzé videót, hogy a pesti Városháza harangtornyának tetőfelújításakor a torony csúcselemébe, vagyis gombjába, rejtett időkapszulát kibontották, és abban többek közt aprópénzt is találtak – összesen 5 forint 85 fillér értékben, összegzi a HVG.

Az aktuális mindennapok jellemző tárgyi emlékeit rejtő kapszulát a főpolgármester elmondása szerint 1968-ban, a torony legutóbbi felújításakor, helyezték el a bádog tetőszerkezet legfelső elemében. A mostani felújítás első lépéseként pedig az egész tetőt, úgy ahogy volt, daruval egyben leemelték az épületről.

Provokátorok

Az előző renoválók az utódoknak szántak többek között egy 1968 augusztusi Népszabadság-címlapot. Bár a lap szerkesztősége azóta hirtelen bezárt, a megőrzött lapszám egyik vezető, „Prókátorok és provokátorok” című anyaga nem is tűnt annyira idegennek a főpolgármester számára, aki szerint ez akár egy friss Magyar Nemzet cikknek is elment volna.

