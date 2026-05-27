A Főpolgármesteri Hivatal szerint a taxisok félreérthettek valamit

Feszült a hangulat a fővárosi taxistársadalomban, miután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy olyan új javaslatcsomagot nyújtott be, amely alapjaiban fenyegeti a taxis vállalkozások megélhetését és a budapesti utazóközönség pénztárcáját.

Az érdekvédelmi szervezetek és a taxisok hírlevelei szerint a felháborodás akkora, hogy amennyiben a Főváros enged a BKK nyomásának, a taxisok május 30-án és 31-én – éppen a Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén – az utcára vonulnak és demonstrációt kezdeményeznek.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint a taxisok félreértették a javaslatot. A tisztviselő kijelentette, hogy a Városháza nem törli el a fix árakat, avagy a közgyűlés nem fog szavazni május 29-én a javaslatról. Hozzátette, a Bajnokok Ligája-döntő miatt a megmozdulás okafogyottá vált.

A BKK a 24.hu-nak küldte el, hogy a társaság anyagában a sávos vagy rugalmas árazás (például algoritmikus modell) csak mint teoretikus, jövőbeli lehetőség szerepel a piac jobb működése érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés arról fog szavazni pénteken, hogy 2023 óta először, mintegy 27 százalékkal emelkednének a taxis tarifák.

Emellett a kormánytól azt várják, hogy szigorítsák a visszaélőkkel kapcsolatos büntetési tételeket. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete Magyar Pétert is megkereste nyílt levélben.