A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését

A különszám tartalmának terjesztését is megtiltotta a bíróság.

„A bíróság egyértelműen történelmi döntést hozott ma, amikor megtiltotta Orbánék propagandistáinak, hogy közpénz milliárdokon 4,1 millió háztartásba eljuttassák azt a 16 oldalt a Tiszáról, ami az első betűtől az utolsóig hazugság” – írta Magyar Péter Facebook bejegyzésében.

„A bíróság az alábbi érvek alapján tiltotta meg a Bors hazug különszámának további terjesztését:

  • A kiadványban nem jelentetik meg a Tisza álláspontját a témával kapcsolatosan.
  • A Tisza több nyilvános platformon egyértelműen kifejezte, hogy a 600 oldalas ’gazdasági konvergencia program’ és a kétoldalas szja-tervezetről szóló dokumentum nem a párt programja, ahhoz semmi köze nincsen.
  • A Tisza költségvetésre és adópolitikára vonatkozó tervei, programja bárki számára elérhető és megismerhető a párt hivatalos honlapján és több nyilvános felületen.
  • A propagandalap tudomással bír róla, hogy a Tisza minden olyan sajtótermék – köztük több általa kiadott sajtótermék – szerkesztőségével szemben, amely hírt adott az általa meghamisítottnak jelölt és vele összefüggésbe hozott dokumentumok tartalmáról, sajtóhelyreigazítási pert kezdeményezett.
  • Propaganda a kiadványt a következő napokban nem csupán az előfizetőinek, de 4,1 millió háztartásnak tervezi eljuttatni ingyenesen.”

Nem tiszta szándék

„A Fővárosi Törvényszék a döntése indokolásában azt is kimondta, hogy a Mediaworks annak ellenére akarta 4,1 millió háztartásba kézbesíteni a Bors 16 oldalas különszámát, hogy tisztában kellett lennie azzal, hogy a közlései valótlan tartalmúak” – teszi hozzá a Tisza Párt vezére.

Orbánéknak ismét bírósági papírjuk van arról, hogy hazudnak reggel, délben, este. Hazudnak minden hullámhosszon – zárja sorait Magyar Péter.

