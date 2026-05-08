A francia riviérán, egy Hermés-üzletben fotózták le Mészáros Lőrincet

Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc nem sokat szerepelt a választás óta, az Átlátszó azonban most közölt róla egy friss fényképet. Mészárost a francia riviérán, Cannes-ban fényképezték le egy Hermés-üzletben. Ez a márka gyártja az ismert Birkin táskákat is, amelyet sokan befektetésként vásárolnak a leggazdagabbak közül.

Mészárost egy indiai dizájner kapta el egy fotóra, a lapnak pedig a férfi egyik ismerőse is megerősítette, hogy a fénykép nemrég készült. Az Átlátszó azt is kiderítette, hogy az OE-HOZ jelű magángéppel repült a francia tengerpartra Budapestről május 4-én, hétfőn.

Mészáros akár a filmfesztivál miatt is utazhatott a francia városba, az eseményre azonban még várni kell: az csak május 12-én kezdődik.