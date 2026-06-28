A gyalogosok örülhetnek, az autósok főhetnek a levükben: hétfőtől még korábban zárják le a rakpartot

Hétfőtől korábban zárja le a Fővárosi Önkormányzat a Pesti alsó rakpartot az autók elől: hétköznaponként 17 órától másnap hajnali 5 óráig a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz a terület. Hétköznaponként 17 órakor a Margit híd és a Havas utca között az összes jelzőlámpa, ami a rakpartra közvetlenül levezető útszakaszokon áll, pirosra fog váltani, tehát ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani. A készenléti és katasztrófavédelmi szervek – így a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság – vészhelyzet esetén természetesen bármelyik lejáratot használhatják. A szabályozás várhatóan szeptember közepéig marad érvényben.

Hétvégenként és a hosszú hétvégéken egész nap autómentes lesz a rakpart, szeptember közepe után is. A forgalmi adatok és az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy az új, rugalmas forgalmi rend jól működik – írja a városvezetés. Eddig 18:30-kor zárták le a Pesti alsó rakpartot hétköznaponként.

A lezárási időszak kezdetén, illetve a megnyitást megelőző időszakban még előfordulhat gépjárműforgalom a Rakparton. A gépjárművel közlekedőket arra kérik hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg.