2p
Közélet Budapest Városi közlekedés Fővárosi Önkormányzat

A gyalogosok örülhetnek, az autósok főhetnek a levükben: hétfőtől még korábban zárják le a rakpartot

mfor.hu

A jelenlegi, 18:30-as zárás helyett már 17:00-kor lezárják a Pesti alsó rakpartot hétköznaponként az autók elől. 17 óra és hajnali 5 óra között csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják az útszakaszt.

Hétfőtől korábban zárja le a Fővárosi Önkormányzat a Pesti alsó rakpartot az autók elől: hétköznaponként 17 órától másnap hajnali 5 óráig a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz a terület. Hétköznaponként 17 órakor a Margit híd és a Havas utca között az összes jelzőlámpa, ami a rakpartra közvetlenül levezető útszakaszokon áll, pirosra fog váltani, tehát ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani. A készenléti és katasztrófavédelmi szervek – így a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság – vészhelyzet esetén természetesen bármelyik lejáratot használhatják. A szabályozás várhatóan szeptember közepéig marad érvényben.

Hétvégenként és a hosszú hétvégéken egész nap autómentes lesz a rakpart, szeptember közepe után is. A forgalmi adatok és az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy az új, rugalmas forgalmi rend jól működik – írja a városvezetés. Eddig 18:30-kor zárták le a Pesti alsó rakpartot hétköznaponként.

A lezárási időszak kezdetén, illetve a megnyitást megelőző időszakban még előfordulhat gépjárműforgalom a Rakparton. A gépjárművel közlekedőket arra kérik hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pozsony másfél óra, Prága három és fél óra: így érintheti Magyarországot a V4-es szupervasút

Pozsony másfél óra, Prága három és fél óra: így érintheti Magyarországot a V4-es szupervasút

Nem csak Budapest és a régiós fővárosok, hanem Győr, Székesfehérvár, vagy Szombathely között is csökkentheti a menetidőt az új V4-es szupervasút terve. A megvalósíthatósági tanulmányt a miniszterelnök is megemlítette a négy ország csúcstalálkozóján.

Tovább száradhat a Velencei-tó a következő napokban

Tovább száradhat a Velencei-tó a következő napokban

A párolgás miatt tovább csökkenhet a Velencei-tó vízszintje a következő néhány napban, akár új negatív csúcsot beállítva. A Balaton is apad.

Nem jött be a közösségimédia-tiltás Ausztráliában, szigorít a kormány

Nem jött be a közösségimédia-tiltás Ausztráliában, szigorít a kormány

A techcégeket 21,2 milliárd forintnak megfelelő ausztrál dollárra is büntethetik, ha nem gondoskodnak arról, hogy a 16 éven aluli gyerekek ne férjenek hozzá az alkalmazásaikhoz.

Kiderült, melyik kerületben, vagy járásban élnek a legjobban és legrosszabbul keresők

Kiderült, melyik kerületben, vagy járásban élnek a legjobban és legrosszabbul keresők

561 ezer forint a nettó mediánbér a XII. kerületben, ezzel vezeti az országos rangsort, nem sokkal lemaradva követi a II. és a XI. kerület 550, illetve 541 ezer forinttal. A legalacsonyabb keresetűeknél is változás volt a lista hátsó részében.

Letartóztatták a kerületi polgármestert, vasárnap az irodájában is lehet hűsölni

Letartóztatták a kerületi polgármestert, vasárnap az irodájában is lehet hűsölni

Felajánlotta hűsölésre vasárnap 9 és 18 óra között a polgármesteri irodát a II. kerület vezetője, Őrsi Gergely. A letartóztatott kerületvezető a hivatal klimatizált házasságkötő termét is megnyitja erre a napra. 

Meglepő, de ennyit drágult a magyarok egyik kedvenc autója – A hét ábrája

Meglepő, de ennyit drágult a magyarok egyik kedvenc autója – A hét ábrája

Érdekes számok a használtautók piacáról.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Litván Dániel

Magyar Péter a vörös szőnyegen is legyőzte Orbán Viktort – Ez Viszont Privát

Magyar Péter a héten meghirdette a Tisztítótűz műveletet, hogy megszabadítsa az országot a „magyar Cosa Nostrától”. De miről van szó: jogos elszámoltatásról vagy a demokratikus kereteken túlmenő bosszúról? A miniszterelnök egy hete túlesett a tűzkeresztségen is a brüsszeli EU-csúcson, amelyen mi is részt vettünk, sőt, egyazon kereskedelmi járaton utaztunk a miniszterelnökkel. Milyennek láttuk őt testközelből? Volt-e luxizás?

Megszüntették a büntetőeljárást Karácsony Gergely ellen

Megszüntették a büntetőeljárást Karácsony Gergely ellen

Ez az ügy is lezárult.

Túl forrók a sínek, korlátozást vezet be a MÁV

Túl forrók a sínek, korlátozást vezet be a MÁV

Alapkésések jöhetnek létre.

Új számok érkeztek: továbbra is évtizedes mélyponton van a Fidesz-KDNP

Új számok érkeztek: több évtizedes mélyponton van a Fidesz-KDNP

Ezt mutatja egy új felmérés.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG