A győri polgármester kezdeményezi a város közgyűlésének feloszlatását

A független Pintér Bence szerint erre a városi cég korrupciójának megállítása miatt lenne szükség.

A polgármester állítása szerint 1,7 milliárd forint tűnt el a fideszes felügyeletű és irányítású önkormányzati cég által kezelt városi lakáskasszából.

Pintér azt mondta Facebook videójában, hogy a gazdasági beszámolók alapján 2025 januárja és szeptembere között eltűnt a Fekete Dávid bizottsági elnök és a fideszes többségű Városstratégiai Bizottsága által irányított Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza csaknem egésze. Legalább 1,7 milliárd forint hiányzik.

Pintér Bence polgármester elszántan küzd a korrupcióval
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Dr. Balog-Farkas Renáta önkormányzati képviselő 2025 decemberében egy bizottsági előterjesztéssel akarta kideríteni, hová lett a pénz. Azt javasolta, hogy a Városstratégiai Bizottság kötelezze a Győr-Szolt, hogy a cég adja át a bizottsági tagoknak a főkönyvi kivonatot, valamennyi bankszámlakivonatot és banki igazolást a lakáskassza rendelkezésre állásáról. A bizottság fideszes többsége azonban leszavazta az előterjesztést – összegzi a 444.

Pintér szerint az ügyben különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúja is felmerül, így ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségen. A polgármester kezdeményezi a győri közgyűlés feloszlatását is. A fideszes többség miatt azonban kevés az esély, hogy a testület megszavazza majd a javaslatát.

