Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Harcosok Órája korábbi nézőinek 96 százalékát már nem érdekli a műsor

mfor.hu

A Facebookon már nem lehet politikai tartalmat hirdetni, a Harcosok Órájának nézettsége pedig a töredékére esett vissza ennek hatására. A korábbi több százezer nézőből alig néhány ezren maradtak.

Hétfőn leálíltotta a Meta a politikai tartalmú hirdetéseket az Európai Unió területén – ez tehette be a kaput a Harcosok Órája című műsornak. A korábbi köztévés műsorvezető, Németh Balázs júliusban indította el a YouTube-on és a Facebookon közvetített sorozatot vezető kormánypárti politikusok részvételével.

A keddi műsort még 11 500 néző követte, a látogatottság azonban három nap alatt 3100-ra csökkent. A csütörtöki műsort Szijjártó Péter Facebook-oldalán is csak 22 ezren követték.

A szeptember 16-ai adást Semjén Zsolt részvételével még 285 ezren nézték meg, de ez után is volt még öt adás 200 ezer feletti nézettséggel, 100 ezer alatti műsor pedig nem volt a hirdetések megszüntetése előtt. A Telex számítása szerint a nézettség 96 százalékkal csökkent a hirdetések eltűnésével párhuzamosan.

A Harcosok Óráját szeptemberben 4,7 millió forintért hirdette a kormány, ami félmillió forinttal meghaladja a Tisza Párt teljes havi hirdetési költségét.

Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak

Ezt is mondta a kormányfő a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában, amelyet ezúttal Kolozsváron adott.

Új dróntörvénnyel jelent meg a Magyar Közlöny

Az állami felhasználású drónok rendszámot kapnak, és az üzemeltetőt is nyilvántartásba kell venni. Megjelent a reptéri vasút koncessziójáról szóló rendelet is.

Míg tavaly még megemlítették a csádi missziót, mint jövőbeni feladatot, addig a napokban kijött legfrissebb, 2024. évi zárszámadási törvénytervezetben a Honvédelmi Minisztérium (HM) már szót sem ejt róla a beszámolójában. Azt pedig továbbra sem számszerűsítik, hogy a kormánytagok honvédségi repülőgépes útjai milyen összegre rúgtak. A minden eddiginél nagyobb arányú fegyverkezést azonban részletezik.

Európai Bizottság vizsgálatot indít a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében. 

Október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban a Békemenet, melynek az útvonala is kiderült a szervező CÖF-CÖKA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Állítólag Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes is ott van a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei között.

Mit vár a kormány a Von der Leyen elleni indítványtól? Bejelentések jöhetnek a következő napokban – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Kormányinfót hozott a csütörtök délelőtt. 

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

