A Harcosok Órája korábbi nézőinek 96 százalékát már nem érdekli a műsor

Hétfőn leálíltotta a Meta a politikai tartalmú hirdetéseket az Európai Unió területén – ez tehette be a kaput a Harcosok Órája című műsornak. A korábbi köztévés műsorvezető, Németh Balázs júliusban indította el a YouTube-on és a Facebookon közvetített sorozatot vezető kormánypárti politikusok részvételével.

A keddi műsort még 11 500 néző követte, a látogatottság azonban három nap alatt 3100-ra csökkent. A csütörtöki műsort Szijjártó Péter Facebook-oldalán is csak 22 ezren követték.

A szeptember 16-ai adást Semjén Zsolt részvételével még 285 ezren nézték meg, de ez után is volt még öt adás 200 ezer feletti nézettséggel, 100 ezer alatti műsor pedig nem volt a hirdetések megszüntetése előtt. A Telex számítása szerint a nézettség 96 százalékkal csökkent a hirdetések eltűnésével párhuzamosan.

A Harcosok Óráját szeptemberben 4,7 millió forintért hirdette a kormány, ami félmillió forinttal meghaladja a Tisza Párt teljes havi hirdetési költségét.