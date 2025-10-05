A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

A nemek közti egyenlőség az élet szinte minden területén fontos, és a politikában különösen sokat számít a reprezentáció aránya. Az Orbán-kormányban Varga Judit távozása óta nincs női miniszter, így Magyarország ezen a téren kifejezetten rosszul teljesít. Az OECD parlamenti nemi paritásról szóló statisztikáiban is sereghajtók vagyunk: aránytalanul sokkal több férfi ül az Országgyűlésben, mint nő.

A legfrissebb hét ábrájában a nemzetközi szervezet adatainak segítségével hasonlítottuk össze a magyar állapotot a nemzetközi mezőnnyel. Az eredmény árulkodó, ezen a téren még nagyon sokat kéne fejlődnie az országnak: