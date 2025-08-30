A Holdról is látszik: ezen a luxusjátszótéren fotózták le Rákay Philipet

Név szerint ismerik Rákay Philipet London egyik legexkluzívabb luxusklubjában – számolt be a Telex. A kormányközeli üzletembert a lap egyik olvasója fényképezte le, Rákay pedig a lapnak megerősítette, hogy valóban tagja a Royal Automobile Clubnak. További kérdésekre a privátszférájára hivatkozva nem kívánt válaszolni.

Az angol királyi autóklubnak, amelyről itt érhetők el képek, egy londoni rezidenciája van, és egy Epsom melletti, 350 hektáros birtoka. Az utóbbin, a Woodcote Parkban lévő kastélynál készültek a képek Rákayról feleségével és gyerekével. Egy, a hagyományos brit luxusklubokat bemutató oldal azt írja, hogy a londoni főépület még a Holdról is látszik. Itt három étterem mellett egy külön bejáratú postahivatal és egy viktoriánus stílusú törökfürdő is helyet kapott.

A „luxusjátszótérre” különleges szabályok vonatkoznak. Az öltöny alap, pólóban a koktélbárba, a szalonba és a galériába is tilos bemenni. A nyakkendő nem kötelező, de a klub hivatalos oldalán javasolják a viselését. A farmer és a haspóló tiltott viselet, elegáns katonai öltözetben viszont be lehet lépni. A boka fölé érő zokni férfiaknak kötelező. Telefonálni, laptopot használni csak kijelölt helyeken szabad.

A klubban 17 ezren vannak, egy új ember belépése előtt legalább két tagnak ajánlania kell a jelentkezőt. A tagdíjakról korábban lapunk is beszámolt. A státuszszimbólum jellege mellett a tagok személyes, üzleti és politikai kapcsolat-építési lehetőségként is tekintenek a társaságra.

Rákay Philipnek a Norton Consulting mellett Rácalmáson is milliárdos vállalkozása van

Fotó: Wikipedia/Thaler Tamás

Mercedes, Rolex, Roszatom

Rákay neve összefort a NER-rel, de életpályájának fontos részét képezi, hogy a rendszer létrejőtte előtt is a jelenlegi kormány köreiben mozgott. Nem sokkal a káromkodós, zenetévés műsorait követően részt vett a Hír TV elindításában, és Orbán Viktor 2008-as évértékelőjén is házigazdaként lépett fel. Fideszes önkormányzatok a hozzá köthető Contact Média Tanácsadó Kft.-vel kötöttek kommunikációs tanácsadói szerződéseket, szintén a 2000-es években.

A Fidesz 2010-es választásokon aratott kétharmados győzelme után az MTV Zrt. vezérigazgatója kinevezte az M1 élére. Ennek célja az volt, hogy Philip „irányításával a nemzeti főadó újra Magyarország mértékadó és kiegyensúlyozott információs csatornájává váljon”. Később a cég vezérigazgató-helyettesi posztját is betöltötte.

2019 januárjában a Budai Várban, az egyik Bécsi Kapu téri műemlékházban szerzett örökbérleti jogot. A 60 négyzetméteres lakást havi 39 ezer forintért bérelhette, ami még az önkormányzati lakások korabeli díjánál is alacsonyabb volt. Mint később kiderült, egy VIII. kerületi, 24 négyzetméteres, földszinti lakást adott az örökbérleti jogért cserébe.

Ilyen típusú Maybach-Mercedesszel fényképezték le Rákayt a budakeszi autómosóban

Fotó: Wikipedia

Rákay ezt követően indította el a Patrióta nevű YouTube-csatornáját, amelynek jelenleg 243 ezer feliratkozója van. Már a megafonos időszakban fényképezte le egy járókelő Budakeszin egy Mercedes G500-as terepjáróval. (Ez a típus közkedvelt a kormányközeli üzletemberek körében, NER-cedesnek is hívják.) Tavaly szintén Budakeszin készült róla egy kép, miközben egy Mercedes-Maybach S680-as autót tisztított. Rákay „csak” lízingelte a 612 lóerős, masszírozós ülésekkel ellátott kocsit, amiért újszerű állapotban 208 millió forintot kérnek el. A luxusautók mellett a luxusórákat is kedveli.

A vállalkozó nem csak a Royal Automobile Clubban, hanem a Roszatom budapesti irodájában is gyakran megfordult. Egyik cége, a Norton Consulting Zrt. tavaly 1 milliárd 272 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. 2023-ban ezt is túlteljesítette Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. nevű cége, amely közel 1,4 milliárdos profitot termelt – feltehetően a Hankook-üzletnek köszönhetően.