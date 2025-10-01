Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A honvédelmi miniszter 750 milliós vagyonkezelő alapítványt hozott létre

Új alapítványának célja önmaga és családja anyagi jólétének biztosítása.

Per Ensem néven hozott létre alapítványt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aminek célja az alapító okirat szerint a kedvezményezettek, azaz Szalay-Bobrovniczky Kristóf és közeli hozzátartozói anyagi jólétének „generációkon átívelő biztosítása” – tudta meg a hvg360. 

A vagyonkezelő alapítvány alapító okirata szerint a név annyit jelent, hogy „kard által”, mivel ez olvasható Szalay-Bobrovniczky egy felmenőjének címerében. A miniszter így kívánja hangsúlyozni „a családi hagyományok és értékrend megőrzésének és továbbvitelének fontosságát”.

Az okirat szerint az alapítvány célja lenne a kedvezményezettek javára történő vagyon juttatása, ideértve a következőket: egészségügyi szolgáltatások, kulturális és sportprogram, vadászat, tenisz, vízi és lovassportok, hajók, lovak, fegyverek, utazás, étkezés, ruházat, berendezési tárgyak, járművek „és egyéb, életszínvonalat biztosító, illetve növelő vásárlások és szolgáltatások”. Az alapítvány kurátora Király András lett, aki jelenleg is Szalay-Bobrovniczky egy vagyonkezelő cégét vezeti, a vagyonellenőre pedig Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő és volt nemzetfejlesztési miniszter lánya.

Fókuszban Badacsony
Fókuszban Badacsony
Fotó: MTI/Mészáros János

 

Az elmúlt években Szalay-Bobrovniczky a vagyonának egy részét arra fordította, hogy visszaszerezze felmenőinek korábbi birtokait. Ilyen az a korábban az apai dédapja, Szalay Bálint által birtokolt, Badacsonytomaj és Káptalantóti határán fekvő terület, amelyen 1896-ban a Tölgyes Kúriát is felépíttették.

Az 1,4 hektáros ingatlanon az elmúlt évtizedekben a Badacsony Borászati Szövetkezet működött. Később azonban két pénzügyi szakember lett a tulajdonos, akitől a miniszter végül 2023-ban a kúriával együtt megvásárolta a területet. Az ingatlant pedig Szalay-Bobrovniczky az alapítványába is bevitte 750 millió forintos értéken, így most ennek a kezeléséről gondoskodik a Per Ensem.

A lap szerint Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a 750 milliós teleknél jóval tekintélyesebb a vagyona, ami részben a miniszterként kötelező vagyonnyilatkozataiból is látszik. Jelenleg is több vállalkozása működik, 2024-ben osztalékként nettó 800 millió forintot kasszírozott belőlük, földbirtokai vannak a Fejér megyei Tabajd környékén, és már eddig is létezett egy vagyonkezelő cég Király András irányítása alatt, amelyből tavaly a miniszter 49 millió forinthoz jutott kedvezményezettként.

