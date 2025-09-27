Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A honvédelmi miniszter felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz szerződését

A Tisza párt politikusára már nem számít tartalékosként a hadsereg.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombaton egy Facebook-videóban közölte, hogy felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését, és megvonná a havi tartalékos juttatását is. Indoklásában azt mondta: az egykori vezérkari főnök fegyverrel jelent meg gyűléseken, sőt „megtámadott egy újságírót” – írja a 444.

„Ezért méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen” – fogalmazott a miniszter.

 

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Ez azt jelenti, hogy ennek hatályba lépését követően Ruszin-Szendi Romulusz a rendfokozatát sem használhatja majd.

Emellett elvenné a havi 1,3 milliós honvédelmi szolgáltatási juttatást is, ami azoknak jár, akik a leszerelés után „méltóképpen képviselik a Magyar Honvédséget”. Ennek a juttatásnak a felülvizsgálatát kezdeményezte.

Ruszin-Szendit az utóbbi hetekben a kormány és a médiája egy lakossági fórumon készült felvétellel támadja, amelyen látszik, hogy egy fegyverszerű valami dudorodik ki a politikus kabátja alól. A fegyvert azóta a rendőrök le is foglalták, Ruszin-Szendi szerint azonban engedélye volt rá.

