A honvédelmi miniszter felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz szerződését

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szombaton egy Facebook-videóban közölte, hogy felbontotta Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését, és megvonná a havi tartalékos juttatását is. Indoklásában azt mondta: az egykori vezérkari főnök fegyverrel jelent meg gyűléseken, sőt „megtámadott egy újságírót"

„Ezért méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen” – fogalmazott a miniszter.

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Ez azt jelenti, hogy ennek hatályba lépését követően Ruszin-Szendi Romulusz a rendfokozatát sem használhatja majd.

Emellett elvenné a havi 1,3 milliós honvédelmi szolgáltatási juttatást is, ami azoknak jár, akik a leszerelés után „méltóképpen képviselik a Magyar Honvédséget”. Ennek a juttatásnak a felülvizsgálatát kezdeményezte.

Ruszin-Szendit az utóbbi hetekben a kormány és a médiája egy lakossági fórumon készült felvétellel támadja, amelyen látszik, hogy egy fegyverszerű valami dudorodik ki a politikus kabátja alól. A fegyvert azóta a rendőrök le is foglalták, Ruszin-Szendi szerint azonban engedélye volt rá.