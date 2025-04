A jelek szerint ő lehet az MNB új alelnöke

A parlament Gazdasági Bizottságának aktuális ülésének meghívója nemrég került fel a bizottság honlapjára és ebből kiolvasható, hogy az ülés első napirendi pontja Kurali Zoltánnak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének meghallgatása – írja a Portfolio.

Az MNB-ről szóló törvény kimondja, hogy az Monetáris Tanács tagjának javasolt személyt az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága hallgatja meg. Az is ismert a törvényi keretkből fakadóan, hogy az MNB legalább kettő, legfeljebb három alelnökkel rendelkezik.

Az MNB alelnökeinek személyére a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnök számára. Varga Mihály március óta az új elnöke az MNB-nek, és jelenleg három alelnöke van a jegybanknak. Patai Mihály, Kandrács Csaba és Virág Barnabás. Patai Mihály hat éves mandátuma idén április 21-én jár le, így feltehetően az ő helyére kerül Kurali Zoltán.

Kurali Zoltánt kedden hallgatják meg

Fotó: ÁKK

Kurali Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után makrogazdasági elemzőként, majd a Citibanknál treasury értékesítési vezetőként dolgozott. 2006-tól kezdődően egészen 2019-ig a Deutsche Banknál folytatta szakmai pályafutását, ahol magyarországi vezérigazgató, majd regionális tőkepiaci vezető, kötvénypiaci vezető és vállalatfinanszírozási vezető pozíciókat is betöltött. Ez alatt a 13 év alatt, többek között feltörekvő gazdaságok finanszírozásának elősegítésével és pénzügyi kockázatkezeléssel is foglakozott. A pénzügyminiszter felkérésére 2019. szeptember 1-től töltötte be az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét.