Közélet DK Választás 2026 Dobrev Klára Jakab Péter

A kampány első hivatalos napján kapott halálos fenyegetést a DK

mfor.hu

Rálőttek Dobrev Klára és Jakab Péter plakátjára.

„A mai napon ajánlásgyűjtés elindult. Kérdés, be tudjuk-e fejezni” – így kezdte szombat reggel közzétett videóját Jakab Péter, aki bejegyzésében kijelentette: halálos fenyegető videót kapott az éjjel.

Jakab négy évvel ezelőtt a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje volt, majd a pártból való kilépése után megalapította a Nép Pártjánt, az áprilisi választáson pedig Dobrev Kláráékkal összefogva a DK által támogatott jelöltként indul egyéniben Miskolcon. A politikus által közzétett videón most az látható, hogy egy kitakart arcú férfi egy műhelyszerű helyiségben valamilyen fegyverrel lő rá egy kampányplakátra, amin Jakab és Dobrev arcképe látható.

„Amit a videón láthatunk, az nem a szabad véleménynyilvánítás kategóriája, ez a halálos fenyegetés kategóriája. Természetesen nem ijedünk meg. A szükséges jogi lépést megtesszük, még akkor is, ha nagyon jól tudom, hogy annak az őrületnek, ami ma Magyarországon van, valójában nem a jog és nem a rendőrség vethet véget, hanem kizárólag azok a politikusok, akik a végletekig hergelik az embereket”

– mondja Jakab, aki szavai alapján mind a fideszes, mind a tiszás oldalt felelősnek tartja az indulatok elszabadulásáért. Felsorolásában említi a poloskázó miniszterelnököt és a „jó vergődést” kívánó miniszterelnök-jelöltet, Magyar Pétert is, akik ezen tetteivel érzése szerint hozzájárultak ahhoz, hogy jelenleg itt tart a helyzet. De külön említi a Fidesz kivégzéssel fenyegető kampányvideóját is. 

Jakab Péter videóban beszél a halálos fenyegetésről
Jakab Péter videóban beszél a halálos fenyegetésről
Fotó: Facebook/Jakab Péter

Jakab Péter a videójában úgy fogalmaz: „Csodálkozhatunk akkor, ha lincseléssel fegyegetik azt a politikust, aki el mer indulni egy választáson?” – utalva minden bizonnyal arra, hogy az ő és a DK választási szövetségét nem fogadta kitörő lelkesedés az ellenzéki nyilvánosságban.

Csodálkozhatunk, ha halálosan megfenyegetik azt a politikust, aki hajlandó összefogni egy másik politikussal? Lehet szeretni vagy nem szeretni, hogy a Demokratikus Koalíció engem támogat Miskolcon Csöbör Katalinnal szemben, lehet szeretni vagy nem szeretni, hogy mi hiszünk az összefogásban. De halálosan megfenyegetni senkit se lehet

– jelentette ki a volt Jobbik-elnök, aki ezzel együtt felszólította a magyar politikai élet vezetőit és hangadóit, hogy fejezzék be a hergelést, mert ha mindennek ténylegesen áldozatául is esik valaki, akkor az az ő lelkükön fog száradni.

