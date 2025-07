A Karmelitából hívták fel a figyelmet arra, hogy nem csak Magyarországon rajonganak Magyar Péterért

Példaként mutatta be, hogy Szerhij Szidorenko újságíró várja a kormányváltást, szerinte Orbán Viktor miniszterelnök teljesen elszigetelődött, és azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, az ukrán csatlakozással kapcsolatos folyamat újraindulhat.

Az ukrán sajtó tele van Magyar Péter dicséretével, újságírók, elemzők, politikusok egymásra licitálva dicsérik a Tisza Párt elnökét – számolt be az MTI a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója által szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóról. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezt Menczer Tamás nem önzetlenül posztolta ki, hanem azért, hogy megállapítsa, Magyart azért kedvelik, mert ukránbarát és támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!