Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

A katolikus egyház nem akar résztvenni a választási kampányban

mfor.hu

Ki akarunk maradni a kampányból – üzeni az új vezetésű Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,

A megszokottól eltérő hangnemű első nyilatkozattal jelentkezett az új összetételű Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa. A katolikus püspökök ebben azt írják, sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

„Papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé azt is hangsúlyozni kívánják, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni”.

Mint írták, az ő küldetésük a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatuk, hogy „elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jóllétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért”.

Székely János, az MKPK új elnöke
Székely János, az MKPK új elnöke
Fotó: Facebook/Magyar Kurír

A nyilatkozat megszületésének apropóját az adta, hogy a püspökök nyilatkozatuk szerint megdöbbenve értesültek arról, hogy egy általuk meg nem nevezett párt (nevezetesen a Demokratikus Koalíció) olyan törvényjavaslattal állt elő, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné, amennyiben ilyen úton szereznének tudomást valamilyen, gyermekbántalmazással kapcsolatos bűncselekmény gyanújáról.

Egy ilyen törvényi kötelem – mint hangsúlyozzák – súlyosan ellenkezne a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik. Ennek az Egyházi Törvénykönyvnek a 983. kán. 1. §-a szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót „bármi okból akár csak részben is elárulja”.

Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1. §-a elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik”. Azaz véleményük szerint magát zárná ki a katolikus egyházból.

Emlékeztetnek arra is, hogy a történelem során számos pap az életét áldozta azért, hogy fogadalmát megtartsa, és ne adjon ki olyan információt, amelyről egy gyónás során szerzett tudomást. Ennek vértanújaként tiszteli az egyház Nepomuki Szent Jánost.

Szétesik a kerület? – népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros VII. kerületről való leválásáról

Csütörtök este gyűlést tarott a leválási folyamat ötletét elindító két rabbi, Szabó György és Frölich Róbert Belső-Erzsébetvárosban, és népszavazás kezdeményezéséről döntöttek.

Tovább nőtt a miniszterelnök-jelölti vita iránti igény

Már a társadalom több mint 63 százaléka szeretné, ha Orbán kiállna Magyar Péterrel szemben – derül ki az a Hang számára készült legújabb közvélemény-kutatásból.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Toroczkai László a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje

A Mi Hazánknak már van hivatalos miniszterelnök-jelöltje

A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje – jelentette be pénteken Budapesten Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Bevállalja Orbán Viktor?

Le kéne tartóztatni Putyint, ha belép Magyarországra?

Körbefutott a világon, hogy Budapesten találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Ám beengedni az orosz államfőt még mindig komoly szabályszegés. Lattmann Tamás nemzetközi jogász is erre hívja fel a figyelmet.

Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

Ezt a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában mondta, ahol kitért a Budapesten sorra kerülő Trump-Putyin találkozóra is.

Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban

A fesztivál külföldi szervezőinek kérését a területhasználati szerződés felbontására a Fidesz képviselői elutasították, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem lehet új szerződést kötni.

A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

Inkább a közösségi médiából tájékozódunk közéleti és politikai kérdésekben, és kevésbé a hagyományos médiából.

Villámkezű volt a bíróság a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzésénél

51 perc alatt ment át a bíróságon az alapítvány bejegyzési kérelme.

