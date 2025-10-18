A katolikus egyház nem akar résztvenni a választási kampányban

A megszokottól eltérő hangnemű első nyilatkozattal jelentkezett az új összetételű Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa. A katolikus püspökök ebben azt írják, sajnálattal tapasztalják, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik.

„Papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé azt is hangsúlyozni kívánják, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni”.

Mint írták, az ő küldetésük a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatuk, hogy „elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jóllétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért”.

Székely János, az MKPK új elnöke

Fotó: Facebook/Magyar Kurír

A nyilatkozat megszületésének apropóját az adta, hogy a püspökök nyilatkozatuk szerint megdöbbenve értesültek arról, hogy egy általuk meg nem nevezett párt (nevezetesen a Demokratikus Koalíció) olyan törvényjavaslattal állt elő, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné, amennyiben ilyen úton szereznének tudomást valamilyen, gyermekbántalmazással kapcsolatos bűncselekmény gyanújáról.

Egy ilyen törvényi kötelem – mint hangsúlyozzák – súlyosan ellenkezne a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik. Ennek az Egyházi Törvénykönyvnek a 983. kán. 1. §-a szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót „bármi okból akár csak részben is elárulja”.

Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1. §-a elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik”. Azaz véleményük szerint magát zárná ki a katolikus egyházból.

Emlékeztetnek arra is, hogy a történelem során számos pap az életét áldozta azért, hogy fogadalmát megtartsa, és ne adjon ki olyan információt, amelyről egy gyónás során szerzett tudomást. Ennek vértanújaként tiszteli az egyház Nepomuki Szent Jánost.