1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet árrésstop Kiskereskedelem

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

mfor.hu

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült: az élelmiszer infláció március óta az 5 százalékos határ alatt mozog, és szeptemberben egyáltalán nem növekedtek az árak az előző hónaphoz képest – juttatta el gyorsreakcióját a szervezet szerkesztőségünkbe,

Az árak idővel mindenképpen visszatérnek az eredeti pályájukra, de a lakosság addig sem nyertese, hanem vesztese lesz az árrésstopnak. A kiskereskedelem nem tud annyi akciót indítani, amennyit a vevők szeretnének, a települési kisboltok egyre nagyobb bajban vannak, és az intézkedés visszafogja a GDP növekedést is – tették hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Republicon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

Republikon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

Októberben 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35.

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

Ha a Sziget végül nem valósul meg, Budapest kulturálisan és gazdaságilag is szegényebb lesz. A mai közgyűlési döntésekkel ehhez a kimenethez drámaian közelebb kerültünk. Ezzel együtt nem temetném még a Szigetet: jövő nyárra a közterület-használati szerződés még él, a remény nem veszett el teljesen, hogy még valamilyen megoldást keressünk – írja Facebook bejegyzésében A Podmaniczky mozgalom vezetője.

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználásáról korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

Február végéig még biztosan marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára hívta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradtunk Kormányinfó nélkül a héten. 

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

A budai fonódó villamoshálózat harmadik ütemének, vagyis a Budafoki út-Dombóvári út csomópont és a Savoya Park között a Budafoki út hosszában kiépítendő villamosvonal megvalósulásának szükségességét mondta ki a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta az a javaslatot, hogy a főváros megállapodjon a fesztivál új szervezőivel tíz évre, három évre haladékot biztosítva a területhasználati díj megfizetésére.

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

November eleji időpontot tűztek ki.

Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

A belépés DÁP-azonosítással nem lesz elérhető, és több szolgáltatásnál lassulásra lehet számítani. A NAV határidőket is módosít.

Megvan Varga Judit új tisztsége

A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza a volt igazságügyi miniszter. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168