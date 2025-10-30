A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült: az élelmiszer infláció március óta az 5 százalékos határ alatt mozog, és szeptemberben egyáltalán nem növekedtek az árak az előző hónaphoz képest – juttatta el gyorsreakcióját a szervezet szerkesztőségünkbe,

Az árak idővel mindenképpen visszatérnek az eredeti pályájukra, de a lakosság addig sem nyertese, hanem vesztese lesz az árrésstopnak. A kiskereskedelem nem tud annyi akciót indítani, amennyit a vevők szeretnének, a települési kisboltok egyre nagyobb bajban vannak, és az intézkedés visszafogja a GDP növekedést is – tették hozzá.