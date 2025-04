A kétfarkú kutyák már gyülekeznek a Hősök terén, a Millenáris felkészül

Mindeközben Bayer Zsoltot nem hagyja nyugodni a Tisza Párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának néhány mondata, ezért szombatra utcára hívta a jobboldalt. A gyűlés délután 3 órakor kezdődik a Millenáris Parkban, a demonstrációt a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szervezi. A rendezvényen felszólal Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is, aki még posztolt is erről.

A „Legyen mindenki egyforma” elnevezésű békemenetük 14 órakor kezdődik a Hősök terén, melynek útvonalát már közzé is tették.

Közleményüket azzal zárják: „Ha mindenki egyforma lenne, és mindannyian ugyanúgy gondolkodnánk, akkor nem lenne háború sem! Brüsszel mellett a sokszínűség is felelős a háborúért! Csak így lehet béke Magyarországon!”

Ma két demonstráció is zajlani fog Budapesten. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt április 12-én 14 órai kezdettel „Legyen mindenki egyforma” néven békemenetet szervez a Hősök terére.

14 órakor kezdődik a Hősök terén a Magyar Kétfarkú Kutyapárt demonstrációja, 15 órakor a Millenárison Bayer Zsolt javaslatára a CÖF is gyűlik, ahol Gulyás Gergely is felszólal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!