A Kincsvadászok megint mindent letarolt

Az RTL ezúttal is a Pokoli rokonok teleregényével várta a tévézőket az esti szórakoztató sávban, a rivális családok mindennapjait bemutató sorozat a héten 419 ezer embert érdekelt átlagosan, ez nagyjából megfelel az elmúlt hetekben is tapasztalható szintnek. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában egy adás nagyjából 200 főt vonzott, 14,1 százalékos közönségarány mellett.

A TV2-nek tényleg nem lehet panaszra oka, ha a Kincsvadászok számairól van szó, a régiségkeresős műsor hónapok óta tartja a stabil számait. Ez a 4. héten sem történt másképp, így a teljes lakosság körében 760 ezer nézőt vonzott átlagosan, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 285 ezren nézték, 20,5 százalékos közönségarány mellett.

A Kincsvadászok január 19-i, azaz hétfői része tarolni tudott: a teljes lakosság körében elért 784 ezer fő, illetve a 18-59 évesek korcsoportjában hozott 308 ezer fő és 21,5 százalékos közönségarány mindkét szegmensben magabiztosan elég volt a győzelemre.

A műsorsáv második felében mindkét kereskedelmi tévé ismétléseket adott, ezek jellemzően néhány százezres nézettséget tudtak felmutatni.

A Kincsvadászok igazi biztos pont a TV2-nek, mindig jól fut

Fotó: TV2 Sajtószoba

Sportesemények

Zajlottak az események a sport világában is, a magyar férfi vízilabda-válogatott Szerbia csapatával találkozott a torna döntőjében, a 10-7-es vereséggel ezüstéremmel zárta a megmérettetést, amit 393 ezer néző figyelt. A csoportból már továbbjutó férfi kézilabda-válogatottunk az Eb utolsó csoportkörében 24-23-ra éppen csak kikapott Izlandtól, ezt 317 ezren nézték.

Kétszer is pályára lépett a Ferencváros, az Európa Liga alapszakaszában a görög Panathinakos ellen 1-1-es döntetlent ért el a csapat, ezt 363 ezren látták élőben. A magyar bajnoki keretében a Fradi és a Győr csapott össze, itt 3-1-re alulmaradt a budapesti együttes, mindezt 253 ezer néző mellett.

A Liverpool az angol bajnoki berkeiben játszott, 3-2-es vereséget szenvedve a Bournemouth csapatától még úgy is, hogy Szoboszlai Dominik is a gólszerzők közt volt – ezt 234 ezren nézték.

Mi történt a hétvégén?

Kissé változott a hétvégi menetrend, mivel új kihívót kapott a Gólkirályság új évadja, amely ezúttal 280 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében az RTL-en. A visszatérő Kincsvadászok – VIP 629 ezer nézővel nyitott, így nagyon könnyedén bebiztosítva a napi győzelmet.

Vasárnap ismételten szoros volt a csata, az RTL üzleti vetélkedője, a Cápák között 393 ezer nézőjével éppen csak alulmaradt Az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? kvízműsorral szemben, ami ezúttal 408 ezer embert vonzott a képernyők elé.

Így alakult a heti végeredmény

A Kincsvadászok hétköznapi és hétvégi teljesítményét elnézve ezúttal egyáltalán nem volt kérdés, hogy a TV2 óriási fölénybe került a 4. héten, és a csatorna a 18-59 évesek korcsoportjában mért, napi átlagos közönségarányok harcában nyerni tudott, és 15,6 százalékos közönségarányt hozott az RTL 13,9 százalékával szemben.