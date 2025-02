A kormány adómentességi tervei veszélyeztetik a gazdaságfehérítés eredményeit – mondják az adótanácsadók

Gyakorlatilag teljesen adómentesen kifizethető lehet a vállalati nyereség a tulajdonossal bizalmi viszonyban álló, nyugdíjkorhatárt betöltött két- és háromgyermekes anyáknak – hasonlóan ahhoz, ahogyan már a jelenlegi szabályok is lehetőséget teremtenek erre négygyermekesek esetében.

Ha – a miniszterelnök bejelentésével ellentétesen – a tőkejövedelmekre nem, csak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre fog az adómentesség vonatkozni, abban az esetben az Adótanácsadók Egyesülete szerint az idős munkavállalók (nyugdíjas családtagok, nagymamák) foglalkoztatása üthet nem várt lyukat a költségvetési bevételeken. A nyugdíjas munkavállalók után szochót és társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni, a nekik juttatott bér pedig még a vállalati nyereségadó alapját is csökkenti.

Mint Kerényi Máté, az Adótanácsadók Egyesületének elnökségi tagja írja, a miniszterelnök által beígért adómentesség magában hordozza – a kamat és más tőkejövedelmek adómentessége mellett – a vállalkozásokból kivont jövedelmek adómentességét is.

A bejelentett módosítás még a részletszabályok ismerete nélkül is súlyos kockázatokat hordoz költségvetési oldalon, és meggondolatlan bevezetése esetén veszélyezteti az utóbbi évek gazdaságfehérítés terén elért eredményeit – írja közleményében az Adótanácsadók Egyesülete, amelyben a szervezet Orbán Viktor hétvégi évértékelő beszédében tett, két- és háromgyerekes anyák életük végéig tartó adómentességéről szóló bejelentésére reagált.

