A kormány adósságba kergeti Budapestet, börtönnel fenyegeti vezetőit

Szinte az utolsó utáni pillanatban, de kisegíti a kormány a fővárost: benyújtották pénteken „a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzat számára nyújtható segélyhitel szabályairól” szóló törvényjavaslatot, amelyet sürgősséggel tárgyal majd az Országgyűlés. A javaslat a Miniszterelnökségen készült, és annak az ígéretnek a részletes szabályait tartalmazza, amit a minap Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tett – foglalja össze a HVG.

A fizetést azt ki fogom fizetni. Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem – mondta Orbán Viktor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kormányzati beavatkozás nélkül januárban nagy valószínűséggel nem tudnának bért fizetni a fővárosi tulajdonú nagyobb közszolgáltató cégek a dolgozóiknak.

„A segélyhitel biztosítja a fővárosi közszolgáltatásokban, ezen belül a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók munkabérének kifizetését” – áll a törvényjavaslat szövegében,

A javaslat érdemi része arról szól, hogy a főváros vagy valamelyik cége hitelt vehet fel, de csak nagyon korlátozott feltételekkel. Nem akárhonnan, piaci alapon, hanem a kormány által kijelölt, állami Magyar Fejlesztési Banktól (MFB).

A fővárost a hitellel teljesen a markában tudja tartani az Orbán-kormány, mivel még a kamatot és a futamidőt sem a hitelt nyújtó bank, hanem a kormány határozza majd meg – ahogy kedve tartja, ráadásul a fővárosnak fedezetet is adnia kell cserébe.

A javaslat rögzíti: „A hitel kapcsán a követelés 100 százalékáig az államot visszavonhatatlan készfizető kezesség terheli, amely tekintetében az adós fedezetet biztosít. Az ügylet és az állami kezesség részleteiről – ideértve a futamidőt, kamatot és a fedezetet is – a kormány egyedi határozatban dönt.”

