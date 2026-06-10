A kormány benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alapra vonatkozó tervét

Felidézte, hogy az új kormány alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal a keretekről, benyújtotta a pénzek hazahozatalához szükséges átláthatósági és korrupcióellenes törvénycsomagot, kedden éjfélkor pedig a helyreállítási alapra vonatkozó tervet is hivatalosan beadták a bizottsághoz.

Ismertette, hogy a beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alap terhére, például a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését.

Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti CAF villamosok, vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat lehet indítani a többi uniós alapból.

Másfél milliárd euróból fejlesztenék az elektromos hálózatot, és növelik a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására, 2 milliárd euróból új kkv-támogatási, valamint bérlakás- és kollégiumépítési program indul, 1,8 milliárd euróból megújul a HÉV- és az InterCity-flotta, új, akadálymentes és klimatizált HÉV-szerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek – sorolta a miniszter.