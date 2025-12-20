1p
„A kormány bliccel” – ezt fogjuk hallani a hangosbemondókban

Még mindig tartozik 12 milliárd forinttal a fővárosnak a kormány, és ketyeg az óra – figyelmeztetett Karácsony Gergely.

Többszöri ígéretei ellenére, máig nem fizette ki a kormány a budapesti közösségi közlekedéshez való 12 milliárd forintos hozzájárulását – állította szombati Facebook-videójában Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere szerint ez az összeg elengedhetetlen ahhoz, hogy a főváros le tudja zárni ezt az évet.

Ezért Karácsony azt ígérte, hogy a tömegközlekedési eszközökön hangosbemondókban fogják közhírré tenni:

a kormány bliccel.

A főpolgármester már korábban megkongatta a vészharangot: Budapest szerinte már jövő januárban csődbe mehet, ha a kormány nem fizeti meg az adósságait. Nem fogják tudni megnyitni a főváros hitelkeretét, mondta, ezért az a veszély fenyeget, hogy többek között leállhat a közösségi közlekedés és a távhőszolgáltatás, és az önkormányzati alkalmazottaknak sem fognak tudni fizetést adni.

Ezt követően a kormány több illetékese biztosította a fővárost, hogy ki fogják fizetni az adósságaikat, amit Karácsony Gergely nyugtázta is. 

