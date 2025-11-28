A kormány Budapest csődjére készül – már határoztak is róla

Ha Budapest csődbe menne, lesz kormányzati pénz megmentésére. Ez a lényege annak az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározatnak, amely a Magyar Közlönyben jelent meg péntekre virradóra „Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén szükséges kormányzati intézkedésekről” címmel.

Azt írták, hogy minden fővárosi érdeke, hogy a közszolgáltatások – ideértve a közösségi közlekedést – működőképesek maradjanak akkor is, ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül. Ez persze minden magyar állampolgár érdeke, de a határozat külön hangsúlyozza: a kormány „a budapestiek védelme érdekében” döntött.

Karácsony Gergely főpolgármester készülhet a karácsonyi csomagra?

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„1. A Kormány elkötelezett amellett, hogy Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek. 2. A Kormány kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban, ideértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók minden körülmények között megkapják munkabérüket, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.”

A határozat Gulyás Gergely miniszter Kormányinfón tett bejelentése után nem meglepő. A döntést ugyanakkor árnyalja, hogy a kormány csütörtökön újra inkasszózott, illetve az is, hogy több vidéki városnak a minap éppen működőképessége megőrzésére adott pénzt – teszi hozzá a 24.hu.