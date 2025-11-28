2p
Közélet Budapest Karácsony Gergely

A kormány Budapest csődjére készül – már határoztak is róla

mfor.hu

A Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg a kormányhatározat.

Ha Budapest csődbe menne, lesz kormányzati pénz megmentésére. Ez a lényege annak az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározatnak, amely a Magyar Közlönyben jelent meg péntekre virradóra „Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén szükséges kormányzati intézkedésekről” címmel.

Azt írták, hogy minden fővárosi érdeke, hogy a közszolgáltatások – ideértve a közösségi közlekedést – működőképesek maradjanak akkor is, ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül. Ez persze minden magyar állampolgár érdeke, de a határozat külön hangsúlyozza: a kormány „a budapestiek védelme érdekében” döntött.

Karácsony Gergely főpolgármester készülhet a karácsonyi csomagra?
Karácsony Gergely főpolgármester készülhet a karácsonyi csomagra?
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

„1. A Kormány elkötelezett amellett, hogy Budapest Főváros fizetésképtelenné válása esetén a fővárosi közszolgáltatások és a fővárosi tömegközlekedés zavartalanul működjenek.

2. A Kormány kész minden segítséget megadni, hogy a fővárosi közszolgáltatásban, ideértve a fővárosi tömegközlekedésben érintett dolgozók minden körülmények között megkapják munkabérüket, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem tesz, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.”

A határozat Gulyás Gergely miniszter Kormányinfón tett bejelentése után nem meglepő. A döntést ugyanakkor árnyalja, hogy a kormány csütörtökön újra inkasszózott, illetve az is, hogy több vidéki városnak a minap éppen működőképessége megőrzésére adott pénzt – teszi hozzá a 24.hu.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zsiday Viktor: mindhárom feltétel adott a félautoriter rendszer vezetőjének leváltásához

Zsiday Viktor: mindhárom feltétel adott a félautoriter rendszer vezetőjének leváltásához

A közgazdász úgy látja, hogy ha jövőre marad az Orbán-kormány, akkor nem nagyon lesz más választása, mint folytatni a mostani gazdaságpolitikát, míg egy kormányváltás esetén a Tiszának sem lesz nagy mozgástere.

Komjáthi Imre az MSZP elnöke nekivetküzött

Az MSZP elnöke felkereste Magyar Pétert

A Tisza Párt edelényi fórumán, a helyben lakó Komjáthi Imre, aki egy pólóval érkezett.

Hitelből is lehet másik hitelt finanszírozni – a lakhatási szegénységről kérdeztük Gulyás Gergelyt

Hitelből is lehet másik hitelt finanszírozni – a lakhatási szegénységről kérdeztük Gulyás Gergelyt

Munkáshitelből, vagy a babaváró hitelből finanszírozzák egy lakáshitel önerejét: ez az üzenete a kormánynak az alacsonyabb jövedelmű, nem hitelképes emberek számára. Gulyás Gergely szerint a bankok extraprofit-adójának kétszeresére emelése nem megszorítás, és azt is javasolta lapunknak, jelentsük a Facebooknak a politikai tartalmú hirdetéseket akkor is, ha azok kormánypártiak.

A Momentum a parlamenti frakcióból is kizárta Cseh Katalint

A kizárás pénzügyileg sem jön jól a pártnak. 

Mire készülnek Orbán Viktorék? Érkeznek a bejelentések, itt a Kormányinfó percről percre!

Kormányinfó: ezt mondta Gulyás Gergely az Orbán Viktor-Putyin találkozóról – nem lesz további szocho-csökkentés

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartottak, percről percre tudósításunkban az események. 

Magyar Péter váratlan bejelentést tett

Magyar Péter váratlan bejelentést tett

A vártnál korábban közlik a jelöltlistát.

Elárulta az MSZP, elindulnak-e Magyar Péter ellen

Elárulta az MSZP, elindulnak-e Magyar Péter ellen

A választásokon részt vesznek.

Török Gábor szerint kiszorulnak a kispártok a Tisza és a Fidesz mellett

Török Gábor szerint kiszorulnak a kispártok a Tisza és a Fidesz mellett

Posztjában reagált a Medián számaira.

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

Nem ő lesz a kormánypártok jelöltje Debrecenben.

Valamit be akar jelenteni a kormány?  Ebből bizony Kormányinfó lesz

Valamit be akar jelenteni a kormány?  Ebből bizony Kormányinfó lesz

Csütörtökön a szokott időben tartják.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168