A kormány elszegényíti a nyugdíjasokat?

Arra az elemzők is számítottak előzetesen, hogy januárban tovább gyorsul az infláció. Az adatok azonban kellemetlen meglepetést okoztak.

A nyugdíjas élet matematikája szerint 3=6=12, de ez a valami akár 43 is lehet. Orbán szerint 3 százalék lesz az idei infláció, ezért ennyivel emelte meg az idei nyugdíjakat. Ugye most írja a KSH, hogy mindjárt januárban az legalább 5 százalék, ráadásul az élelmiszereké átlagosan 6 százalék, miközben a nyugdíjas árkosár 12 százalékkal növekedett, a liszt meg például 43-mal. Ezt kapd ki! Ezért érzik úgy a nyugdíjasok, hogy egyre nehezebb az élet. Mert az. Mert a kormány elszegényíti őket. Azonnal korrigálni kell a nyugdíjakat a valóságos nyugdíjas inflációval. Nem lehet tűrni majdnem hárommillió ember folyamatos elszegényesítését

