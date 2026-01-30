2p
A kormány leemelt 11,7 milliárdot Budapest számlájáról

mfor.hu

„A kormány újra rárabolt Budapest számlájára” – jelentette be a főpolgármester.

Karácsony Gergely pénteki Facebook posztjában hozzáteszi: „Jogellenes ez is, ahogy a többi. A főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen.”

„Megyünk bele újra a jogi csatába, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyertük, okkal bízunk abban, hogy ezt is megnyerjük majd, és akkor kamatostul kell visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvettek Budapesttől” – emeli ki Karácsony.

Abból vesznek el, ami nincs: rablás

„Már csak azért is, mert a kormány az iparűzési adó-bevételre hivatkozott. Csakhogy az a bevétel márciusban érkezik be a városhoz, most tehát olyan bevételből vesznek el, ami nincs” – érvel a főpolgármester.

„Csütörtökön Nagy Márton előre büszkélkedett is vele, hogy rárabolnak Budapest számlájára. Ők biztos ezt gazdaságpolitikának nevezik, én rablásnak” – minősít Karácsony.

„Nekem mindig azok a kedvenc pillanataim, amikor az a Nagy Márton kezd gazdálkodási kioktatásba, aki a pontos időn kívül még egyetlen adatot se talált el.

Különös fénytörést ad ennek a mai kirablásnak, hogy azon a napon történt, amikor kijött a gyalázatos és szomorú GDP-adat: repülőrajt helyett a földbeálláshoz hasonlít inkább. Azt a szabad szemmel alig látható növekedést pedig például a szolgáltató szektor és a turizmus táplálta, ennek a kettőnek közös vonását pedig úgy hívják: Budapest” – írja.

A nemzet fővárosa

„Még egyszer tehát: Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta” – zárja sorait Karácsony Gergely főpolgármester.

