Mi lesz a privát vagyonokkal?

Közélet Akkumulátorgyár Környezetvédelem CATL

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését – jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Debrecinernek adott interjújában. Tárkányi Zsolt az akkugyárakkal szembeni fellépésről, a vasútfejlesztésekről és a Debrecennel kapcsolatos elképzeléseiről szóló beszélgetésben aláhúzta: a Tisza-kormány nem lesz partner abban, hogy a CATL kínai akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen. „Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe” - fogalmazott.

Egyúttal kitért arra is, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcsszerep juthat a Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, mely várhatóan szeptemberben lát munkához és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni – jegyezte meg.

Az államtitkár rámutatott: céljuk a korábban bezárt, 106-os vasútvonal mielőbbi újranyitása, amihez átfogó rekonstrukcióra van szükség. Úgy vélte, mindez néhány hónapon belül megtörténhet és távlati tervként utalt rá, hogy akár Nagyváradig is meghosszabbítanák a vonalat. Ezen kívül még ebben a ciklusban elkezdik a Nagyállomás felújítását, melyet egy új, komplex közlekedési csomóponttá alakítanának át – tájékoztatott.

(MTI)

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Az új idők szele Varga Mihály csapatát is megcsapta?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Visszaszúrt az MCC Magyar Péternek

Alapítványként folytatják tovább.  

Újabb tőrdöfés a Fidesznek: megszüntetik az MCC-t

Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva), amelyek nem egyetemfenntartók – jelentette be a miniszterelnök pénteken Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

A rendőrség előállította K. Endrét, akinek elnöki kegyelme kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezető kegyelmi ügyet.

