A kormány tanácstalannak tűnik az amerikai atomreaktorokkal kapcsolatban

A képviselő Facebook bejegyzése szerint „már a mostani rendszer is egyre gyakrabban szenved az időleges áramfeleslegtől a rugalmatlan atomerőművi termelés miatt.” Ezért tett fel írásbeli kérdést a parlamentben a potenciális amerikai kisreaktorok és a készülő Paks II projekt összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

Paks II látványterve

Fotó: MTI

Időigényes folyamatok

Torda Bence szerint „a válasz: fogalmuk sincs. A minisztérium kénytelen volt beismerni, hogy »időigényes folyamatokról« van szó, a cél »a lehetőségek időben történő feltérképezése«, vagyis valójában semmiféle megalapozott terv, hatástanulmány vagy számítás nincs mögötte.”

„A valóság: Paks II. egy bukott projekt, amit a kormány Putyin haragjától tartva nem mer nyíltan leállítani – de közben már másfelé kacsingatnak. Csakhogy ezek az új SMR-ek legalább annyira légvárak, mint a 11 éve ígérgetett orosz beruházás” – teszi hozzá Tordai.

Az atomenergia nem népszerű

„A magyar emberek 57 százaléka egyértelműen a megújuló energiákat támogatná, és mindössze 16 százalék tartja elsődlegesnek az atomot. Tehát a kormány a saját népével, sőt a saját szavazóival is szembe megy, amikor továbbra is atomerőművi álmokat kerget” – érvel a képviselő bejegyzésében.