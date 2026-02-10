4p
Közélet Adó Adózási szabályok, tudnivalók Sulyok Tamás

A köztársasági elnök félreáll szolidaritási adó ügyben

mfor.hu

Sándor-palota kinyilvánította, hogy az államfő nem vizsgálhatja felül a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangját.

A hatályos alkotmányos szabályok szerint a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, azok alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti – közölte a Sándor-palota kedden az MTI-vel.

A sajtó útján széles körben nyilvánosságot kapott az a szakmainak szánt követelmény, mely szerint „a kormányrendelet ügyében a köztársasági elnöknek, mint az alkotmányos rend védelmezőjének kellett volna fellépnie, és az Alkotmánybírósághoz fordulnia” – emlékeztet a Sándor-palota az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló 15/2026. (II. 3.) Korm. rendelettel kapcsolatban.

Kiemelik: a nagy nyilvánosság előtt a szakmai hitelesség látszatával tett kijelentés súlyos szakmai tévedésen alapszik.

A hatályos alkotmányos szabályok szerint a kormányrendeleti formában elfogadott jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját a köztársasági elnök nem vizsgálhatja felül, illetve azoknak az alkotmánybírósági normakontrollját sem kezdeményezheti – mutat rá a közlemény.

Sulyok Tamás köztársasági elnök aláhúzta, ebben az ügyben tehetetlen
Sulyok Tamás köztársasági elnök aláhúzta, ebben az ügyben tehetetlen
Fotó: MTI / Balogh Zoltán

Más léphet

Hozzáteszik: ezzel szemben a kormányrendeletek, így a konkrét kormányrendelet tekintetében is egyéb úton számos hatékony lehetőség van alkotmánybírósági eljárás indítványozására. Ennek joga megilleti akár az egyedi ügyben eljáró bírót, akár alkotmányjogi panasz útján az érintett felet, akár utólagos normakontroll keretében az ilyen kezdeményezés megtételére feljogosított közjogi tisztségviselőket.

„Nyilvánvaló szakmai képtelenség a köztársasági elnöktől olyan jogkör gyakorlását elvárni, amivel egyértelműen nem rendelkezik” – hangsúlyozza a Sándor-palota.

A köztársasági elnök feladata őrködni az államszervezet demokratikus működése felett, ez azonban nem ad felhatalmazást számára a folyamatban lévő egyedi bírósági ügyekbe történő beavatkozásra – emeli ki a Sándor-palota közleménye, hozzátéve: közismert, hogy a tárgyban közigazgatási perek vannak folyamatban, amelyekben a vonatkozó kormányrendelet alkalmazásával kapcsolatos alkotmánybírósági normakontroll iránti eljárás kezdeményezése is felmerült.

A hatalommegosztás és az államszervezet demokratikus működésének része az is, hogy a kormányrendelettel érintett eljárásokat folytató bíróságok és az Alkotmánybíróság hatáskörébe a köztársasági elnök elvi állásfoglalás nyilvános megfogalmazásával sem avatkozhat be, az eljárásokat nem befolyásolhatja, mert az sértené a közhatalmi funkciók elválasztásának elvét és az igazságszolgáltatás függetlenségét.

A demokratikus működés biztosított

Minden ellenkező állítással szemben a konkrét helyzetben az alkotmányos rendszer demokratikus működése nyilvánvalóan biztosított – teszi hozzá a közlemény.

A kormányrendeleti jogalkotással kapcsolatos jogvédelmi eszközök rendelkezésre állnak, a hatáskörrel rendelkező állami és szakmai érdekképviseleti szervek (Kúria, Országos Bírósági Hivatal, Magyar Ügyvédi Kamara, stb.), továbbá civil szervezetek szabadon nyilváníthatták ki az álláspontjukat, amikről a média a nyilvánosság korlátozása nélkül beszámolt.

A rendszerszintű demokratikus állami működés a jogrend által megfelelően szavatolt a vita tárgyát képező kormányrendelet által generált helyzetben is, ezért a köztársasági elnök beavatkozását nem igényli – hangsúlyozza a közlemény.

Kiemelik: ilyen körülmények között a köztársasági elnök szerepének súlyos szakmai tévedésen alapuló megítélésével kapcsolatban az államfő emlékezteti a téves információk létrehozásával és terjesztésével politikai szerepet vállaló szervezeteket és médiaszolgáltatókat az ezzel járó fokozott felelősségükre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megjelent a Lakhatási Minimum a 2026-os országgyűlési választásokra

Megjelent a Lakhatási Minimum a 2026-os országgyűlési választásokra

A Lakhatási Koalíció szervezetei február 10-én nagy sajtóérdeklődés mellett mutatták be a 2026-os választásokra frissített Lakhatási Minimumot. A szakpolitikai javaslatcsomagban támpontot adnak minden, az április 12-i parlamenti választáson induló jelöltnek és jelöltállító szervezetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen lakáspolitikai gondolkodás és konkrét lépések segítenek kiutat találni a jelenlegi lakhatási válságból.

Szijjártó Péter beperli a Telexet

Szijjártó Péter beperli a Telexet

A külgazdasági és külügyminiszter azt sérelmezi, hogy az újság – állítása szerint – nem kérdezte meg mielőtt hazugságot írt róla.

Idén is hazánk a legkorruptabb európai ország – a friss felmérés szerint

Idén is hazánk a legkorruptabb európai ország – a friss felmérés szerint

Zsinórban negyedszer lett az EU legkorruptabb állama Magyarország, ezúttal nem egyedül, hanem Bulgáriával holtversenyben.

Pilisjászfalu zászlaja

Lázad Pilisjászfalu a tervezett akkumulátorhulladék-feldolgozó ellen

Tüntetést szerveznek helyi civilek, miután kiderült, hogy az NT Recycling Kft. lítiumion-akkumulátor gyártási hulladékokat feldolgozó üzem létesítését tervezi.

IDEA: a Fidesz-szavazók háromnegyede megtiltaná a fiataloknak a közösségi média használatát

IDEA: a Fidesz-szavazók háromnegyede megtiltaná a fiataloknak a közösségi média használatát

A magyar felnőtt népesség többsége hallott arról, hogy Ausztráliában a tavalyi év végétől megtiltották a közösségi oldalak használatát a 16 évesnél fiatalabbak számára. Hasonló szabályozásnak Magyarországon is lenne támogatottsága: több mint kétszer annyian értenének egyet a bevezetésével, mint amennyien elleneznék azt – ez derül ki az IDEA Intézet 2026. január legelején elvégzett országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.  

Védőhálót kapnak a sportszervezetek a végrehajtókkal szemben

Védőhálót kapnak a sportszervezetek a végrehajtókkal szemben

Nem lehet behajtani rajtuk a pénzt az állami támogatás terhére. 

Kiszivárgott mire készül Netanjahu – Budapest is részese lehet

Kiszivárgott mire készül Netanjahu – Budapest is részese lehet

Tavasszal ismét sokan felfigyelhetnek az izraeli politikusra, aki nem akaárhol szólalhat fel.

Ijesztő: egyetlen szó miatt vadászgépet kaptak a nyakukba

Ijesztő: egyetlen szó miatt vadászgépet kaptak a nyakukba

A Wizz Air utasokat szállító járatán történt meg a komoly eset, melynek katonai kíséret lett a vége.

„Ezt harsogja a kormány sajtó már egy hónapja! Akkor se szavazok rájuk!” – Olvasóink hevesen reagáltak

„A nyugdíjasoknak rendes nyugdíj jár egy ledolgozott élet után, nem alamizsna!” – Olvasóink hevesen reagáltak

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, aminek hallatán megtelt ismét a kommentfal: Könyöradomány? Alamizsna? Vagy tisztességes nyugellátás? Olvasóinktól idézünk.

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Büntetőeljárás indult a Győrből eltűnt 1,7 milliárd forint miatt

Eltűnt 1,7 milliárd forint a győri önkományzat lakáskasszájából, amelyet azóta pótoltak, de az ügy még nem zárult le. A győri polgármester most azt mondta, büntetőeljárás indult. 

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168