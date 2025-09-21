A KSH emberei már nem győzik az eredmények hamisítását? Olvasóink nagyon kiakadtak

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nemcsak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznének hozzá követőink. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hét elején írtunk róla az Mfor oldalain, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index AI Summit konferenciáján nyilatkozott Magyarország AI képességeiről és a területben rejlő potenciálokról. A miniszter úgy fogalmazott: 2030-ra AI által keletkeztetett 15 százalék GDP-növekedést hozhat az ágazat, melynek legfontosabb elemének az oktatást nevezte meg. Nagy azt is kifejtette, hogy az ehhez szükséges alap infrastruktúrában, a munkaerő-ellátottságban és a finanszírozási lehetőségekben is komoly hiányok vannak. Olvasóink minderről elmondták, mit gondolnak.

Zoltán: Még arra sem tud felelni [...], hogy Magyarországon miért ilyen magas az élelmiszerek és a lakhatás áremelkedése... mielőtt döntéseket hoz, magyarázza már el Orbán Viktornak, hogyan lesz a 200 forinton leadott termelői tejből 800 forintos tej a boltokban. Ha egyszer kijelenti, hogy évi 50 000 új lakásnak kellene épülnie az ingatlanállomány megújulásához, miért csak 9-12 000 épül évente a támogatásokkal együtt?

Gábor: Ezt is a chatGpt árulta el neki?

István: Ehhez nem kell AI. Egy régi Excel is elég. A tábla bármit elbír, csak a KSH-nak kell szólni, melyik táblából olvassák az adatokat.

Gyula: Miért? A KSH emberei már nem győzik az eredmények hamisítását?

Béla: Végre valami realitás, lenyomjuk az OpenAI-t.

Károly: Marci sok mindent ígért, aztán semmi sem jött be. De jó a szöveg, növelné ........

Nagy Márton az AI Summit Budapest 2025 rendezvényen ad elő

Fotó: MTI

Pál: A ti lelépésetek meg 100 százalékkal …

Ilona: Nem úgy volt, hogy menesztik?

József: Robbanjon a hatalmas ötlet!

Éva: Évek óta nincs rendes program az EESZT-ben, a MÁV-nál! Miről beszél?

János: Eddig minden jóslata és terve dugába dőlt.

Egy olvasónk: Ja igen, labdába sem tudnánk rúgni, talán egy olyan szerverfarmmal, amihez külön van egy működő, dedikált erőmű szerepelhetnénk a futtottak még kategóriában.

László: Az árstopos fogkrém nem jött be??

Zoltán: Mesterséges kell, ha természetes nincs.



