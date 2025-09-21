Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Beszóltam a Facebookon

A KSH emberei már nem győzik az eredmények hamisítását? Olvasóink nagyon kiakadtak

mfor.hu

Nagy Márton szerint Magyarország számára az AI kitörési pontot jelent: a 2025-2030-as AI stratégia célja, hogy a mesterséges intelligencia piaci alkalmazása 15 százalékos GDP-többletet generáljon. Olvasóink elmondták, mit gondolnak Nagy Márton nagyratörő terveiről. 

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nemcsak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznének hozzá követőink. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hét elején írtunk róla az Mfor oldalain, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index AI Summit konferenciáján nyilatkozott Magyarország AI képességeiről és a területben rejlő potenciálokról. A miniszter úgy fogalmazott: 2030-ra AI által keletkeztetett 15 százalék GDP-növekedést hozhat az ágazat, melynek legfontosabb elemének az oktatást nevezte meg. Nagy azt is kifejtette, hogy az ehhez szükséges alap infrastruktúrában, a munkaerő-ellátottságban és a finanszírozási lehetőségekben is komoly hiányok vannak. Olvasóink minderről elmondták, mit gondolnak.

Zoltán: Még arra sem tud felelni [...], hogy Magyarországon miért ilyen magas az élelmiszerek és a lakhatás áremelkedése... mielőtt döntéseket hoz, magyarázza már el Orbán Viktornak, hogyan lesz a 200 forinton leadott termelői tejből 800 forintos tej a boltokban. Ha egyszer kijelenti, hogy évi 50 000 új lakásnak kellene épülnie az ingatlanállomány megújulásához, miért csak 9-12 000 épül évente a támogatásokkal együtt?

Gábor: Ezt is a chatGpt árulta el neki?

István: Ehhez nem kell AI. Egy régi Excel is elég. A tábla bármit elbír, csak a KSH-nak kell szólni, melyik táblából olvassák az adatokat.

Gyula: Miért? A KSH emberei már nem győzik az eredmények hamisítását?

Béla: Végre valami realitás, lenyomjuk az OpenAI-t.

Károly: Marci sok mindent ígért, aztán semmi sem jött be. De jó a szöveg, növelné ........

 

Nagy Márton az AI Summit Budapest 2025 rendezvényen ad elő
Nagy Márton az AI Summit Budapest 2025 rendezvényen ad elő
Fotó: MTI

Pál: A ti lelépésetek meg 100 százalékkal …

Ilona: Nem úgy volt, hogy menesztik? 

József: Robbanjon a hatalmas ötlet!

Éva: Évek óta nincs rendes program az EESZT-ben, a MÁV-nál! Miről beszél?

János: Eddig minden jóslata és terve dugába dőlt.

Egy olvasónk: Ja igen, labdába sem tudnánk rúgni, talán egy olyan szerverfarmmal, amihez külön van egy működő, dedikált erőmű szerepelhetnénk a futtottak még kategóriában.

László: Az árstopos fogkrém nem jött be??

Zoltán: Mesterséges kell, ha természetes nincs.


Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

