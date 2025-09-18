A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

Dobrev Klára felhívta a figyelmet, hogy Magyar Pétert a közelmúltban megkérdezték arról, hogy hogyan tervezik igazságosabbá tenni a jelenlegi választási rendszert, amire a Tisza Párt elnöke azt felelte, hogy ez a kérdés jelenleg nemhogy a legfontosabb tíz, de talán még az ötven legfontosabb között sincs ott.

A DK elnöke ezzel szemben úgy látta, hogy ezt a vitát érdemes kulturáltan lefolytatni, lehetőleg még a 2026-os országgyűlési választás előtt.

Dobrev Klára saját álláspontjukat ismertetve úgy fogalmazott, hogy a

„Fidesz választási rendszerét az Orbán-rendszerrel együtt kell kidobni a kukába, lehetőleg az első parlamenti ülések egyikén”.

Bírálatait sorolva azt mondta, hogy a jelenlegi választási rendszerben „minden választókörzetet a Fidesz érdekében rajzoltak át”. Egyúttal megjegyezte, hogy azok a határon túli magyarok is szavazhatnak az országgyűlési választásokon, akik „nem viselik a döntésük következményét”.

Hozzátette, hogy ez a választási rendszer eredményezte azt, hogy „nem a többség győz, hanem a legnagyobb kisebbség”, a kétfordulós választás eltörlése pedig „garantálja”, hogy koalíciós kényszer nélkül, teljhatalommal lehessen irányítani az országot. Ez a rendszer nehezíti meg azoknak a magyaroknak a részvételét, akik itt születtek, itt éltek, de jelenleg külföldön dolgoznak vagy tanulnak – zárta érvelését.

Dobrev Klára azt a meglátását is megosztotta, hogy aggodalomra ad okot, ha valaki ezt a választási rendszert nem akarja megváltoztatni.

(MTI)