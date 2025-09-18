Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

mfor.hu

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választás után hozzanak létre egy, a jelenleginél „demokratikusabb”, arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Dobrev Klára felhívta a figyelmet, hogy Magyar Pétert a közelmúltban megkérdezték arról, hogy hogyan tervezik igazságosabbá tenni a jelenlegi választási rendszert, amire a Tisza Párt elnöke azt felelte, hogy ez a kérdés jelenleg nemhogy a legfontosabb tíz, de talán még az ötven legfontosabb között sincs ott.

A DK elnöke ezzel szemben úgy látta, hogy ezt a vitát érdemes kulturáltan lefolytatni, lehetőleg még a 2026-os országgyűlési választás előtt.

Dobrev Klára saját álláspontjukat ismertetve úgy fogalmazott, hogy a

„Fidesz választási rendszerét az Orbán-rendszerrel együtt kell kidobni a kukába, lehetőleg az első parlamenti ülések egyikén”.

Bírálatait sorolva azt mondta, hogy a jelenlegi választási rendszerben „minden választókörzetet a Fidesz érdekében rajzoltak át”. Egyúttal megjegyezte, hogy azok a határon túli magyarok is szavazhatnak az országgyűlési választásokon, akik „nem viselik a döntésük következményét”.

Hozzátette, hogy ez a választási rendszer eredményezte azt, hogy „nem a többség győz, hanem a legnagyobb kisebbség”, a kétfordulós választás eltörlése pedig „garantálja”, hogy koalíciós kényszer nélkül, teljhatalommal lehessen irányítani az országot. Ez a rendszer nehezíti meg azoknak a magyaroknak a részvételét, akik itt születtek, itt éltek, de jelenleg külföldön dolgoznak vagy tanulnak – zárta érvelését.

Dobrev Klára azt a meglátását is megosztotta, hogy aggodalomra ad okot, ha valaki ezt a választási rendszert nem akarja megváltoztatni.

(MTI) 

