A Kurultaj és a Népfőiskola is egy vagyont kapott Hankó Balázstól a választások után

Több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter a parlamenti választások után – írja a 24.hu.

Hankó április 23-án hozott döntése alapján 1 milliárd 30 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Ennek 100 százalékos tulajdonosa a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, amit az eddig a Fidesz–KDNP színeiben politizáló 76 éves Lezsák Sándor vezet kuratóriumi elnökként. Az alapítvány az Orbán-kormány utolsó hivatali napjaiban kapott tetemes, összesen 4,8 milliárd forintos költségvetési támogatást. A 2026-ra ígért állami pénz nagy részét a Kulturális és Innovációs Minisztérium utalta ki számára.

Az egykori miniszter szintén a választási vereség után, április 15-én döntött a Magyar-Turán Közhasznú Alapítványnak juttatott 600 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásról. A 24.hu szerint ebből az összegből finanszírozzák az augusztus 14. és 16. közt zajló Kurultaj rendezvényt Bugacon. A hagyományőrző rendezvényt, egyben a „hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozóját”, az elmúlt években százmilliókkal támogatta a korábbi Orbán-kormány. Tavaly ezen a rendezvényen beszédet mondott Kövér László volt házelnök is, aki mások mellett szellemi bérgyilkosokról, transzhumanista támadókról, és a világháború esélyéről is beszélt.

Ezen a napon kapott 415 millió forintot az Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány is. Az alapítvány kuratóriumi elnöke Füleky Zsolt, aki 2014 után a Miniszterelnökségen dolgozott, majd építészeti és építésügyi helyettes államtitkár lett belőle. 2022-ben pedig a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztériumban dolgozott. Azt nem tudni pontosan, hogy mire kapták a támogatást, de a lap úgy értesült, a Makovecz Imre Bástyája programot is ebből finanszírozzák. A támogatás vissza nem térítendő és 2027. március 1-ig kell elszámolni vele.

Négy nappal a választás után a minisztérium a Magyar Írószövetség részére is megítélt 80 millió forintot. A szervezet elnökségi tagjai között tudhatja L. Simon Lászlót, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselőjét, volt kulturális államtitkárát, aki kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár is volt. A választmányi tagságban megtalálható Orbán János Dénes is. A korábbi rendre harmincmillió forintos támogatás 2024 után több mint kétszeresére, 80 millióra ugrott.

A választás előtti napokban 339 millió forintot ítéltek meg a Trianon Múzeum Alapítványnak, amelyben a közelmúltig Bayer Zsolt fideszes publicista is kuratóriumi tag volt, június végén távozott a szervezet tagjai közül. Az alapítvány 150 millió forintot kapott az NKA-botrány támogatásaiból is azért, hogy olasz nyelven állítsa színpadra a Bánk bánt.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a 24.hu kérdésére azt válaszolta: azonnali vizsgálatot rendelnek el a 2026 áprilisában meghozott támogatási döntések, a kifizetések jogszerűsége, valamint a források felhasználásának célszerűsége kapcsán. A lap által jelzett kérdéses támogatások ellenőrzését előbbre hozták.