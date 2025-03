A Kutyákra a kutya se kíváncsi?

A Kutyapárt csak egyszer ígért, de akkor mindent. Sőt. Több mindent és nem mellesleg kevesebb semmit. Na meg adócsökkentést. De mindez a többi pártot nem zavarja, Magyarországon 35 éve repkednek az ígéretek, amiket általában nem tartanak be, vagy ha igen, azt először a költségvetés bánja, aztán az emberek

Idén is belakták volna a Szabadság hidat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!