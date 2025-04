A Kutyapárt egyedül indul jövőre, Magyar Péter ugyanis nemet mondott

Erről Kovács Gergely a lapnak azt mondta, körülbelül másfél-két hete beszéltek Magyarral, az ATV stúdiójában, miután egymás után ültek be interjút adni a csatornának. A beszélgetést nem nevezné tárgyalásnak, mert az nagyjából 5-10 percig tartott, „megkérdeztem, hogy náluk van-e bármi nyitottság, azt mondta, ők egyedül indulnak”. Így aztán a részletekig, az esetleges együttműködés részleteinek kibontásáig el sem jutottak. Kovács azért „nem lepődött meg” Magyar elutasításán, a Tisza Párt elnöke a kezdetektől fogva azt mondja, hogy senkivel sem akarnak együttműködni, „csak gondoltam, kérdezzük meg”.

