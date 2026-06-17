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A legfőbb ügyészségen is csak utólag értesültek az aranykonvoj-akcióról

mfor.hu

Megjött a válasz Magyar Péternek.

Az aranykonvojügy minden szálát kivizsgálja és a nyilvánosság elé tárja az ügyészség – írta szerdai közleményében a Legfőbb Ügyészség, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott: „A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!”

A Legfőbb Ügyészség közleménye szerint az ügyészség

„a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni”.

Felidézték: az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárási törvény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki nyomozó hatóságként, amely elrendelte a nyomozást.

„Az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást”

- áll a közleményben.

Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási törvénynek megfelelt. A NAV által folytatott nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogva tartás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.

A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy az ügy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás nem nyilvános része a büntetőeljárásnak. Az üggyel kapcsolatban megjelenő verziók és találgatások nem segítik a tisztánlátást, viszont nehezíthetik a felderítést – közölték.

Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni – áll a Legfőbb Ügyészség közleményében.

Magyar Péter Facebook-oldalán szerda délelőtt közölte, hogy a kormány vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az aranykonvojügyben.

„A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!”

- írta Magyar Péter közösségi oldalán.

Az „aranykonvoj” egy ukrán pénz- és aranyszállítmány, amely márciusban Ausztria felől Ukrajnába tartva haladt keresztül Magyarországon, ám a magyar titkosszolgálatok megállították, a kísérőket őrizetbe vették, a szállítmányt pedig lefoglalták. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának a lefoglalt pénzt és aranyat. Az ügyben számos eljárás indult.

(MTI)

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