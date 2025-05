A legtöbb párt mínusszal zárta 2024-et

Kapcsolódó cikk A Tisza Párt beszámolója is publikussá vált Magyar Péter a transzparencia híve.

Több portál is foglalkozott a pártok gazdálkodásával miután az adatok megjelentek a Magyar Közlönyben. Ezek szerint a Fidesznek tavaly hiánya volt, míg a Momentum Mozgalom és a Tisza Párt pozitív mérleggel zárták az évet, az utóbbinak nem volt állami támogatása, hiszen eddig nem indult országgyűlési választáson. A Fidesz egyébként már május elején közzétette adatait.

