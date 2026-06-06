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A lélegeztetőgép-biznisz haszna hiányzik a magyar gazdaságból

mfor.hu

Az elszámoltatásról, Magyar Péter Trinaon-megemlékezésen elhangzott szavairól, A Fidesz és Orbán Viktor jövőjéről, a volt kormányzó párt fiatalokkal és középosztállyal megszakadt kapcsolatáról beszélgetett az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kollégánk, Dobos Zoltán Tompos Ádámmal, a Magyar Hang újságírójával és Szöllősi Györgyivel.

Mi lesz az elszámoltatással, kiderülhet-e, ki voltak a Covid alatt hírhedtté vált lélegeztetőgép-biznisz haszonhúzói? Egy friss kutatás szerint a magyar társadalom számára a hatvanpusztai „hacienda” és a hasonló luxuskiadások pénzügyi forrásainak felderítése a legfontosabb feladat. Valóban ezt tapasztaljuk?

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter erősen kifogásolta Magyar Péternek a trianoni emléknapon elmondott szavait, mely szerint Magyarország „a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos”. Valóban sértő, irredenta a mondat? Ki és mikor mondta korábban ugyanezeket a szavakat? Mi ad gazdasági aktualitást a Beneš-dekrétumoknak?

Elfáradt-e Orbán Viktor, vagy még visszatérhet, főnixmadárként feltámadhat? A Navracsics Tibor és Gulyás Gergely nevével fémjelzett emberarcú vagy a Vadhajtásokat „igeforrásnak” tekintő Fidesz lesz a domináns?

Elvesztette a kapcsolatot a Fidesz a középosztállyal és a fiatalokkal, legalábbis Navracsics Tibor így látja. Miért nem sikerült a volt kormánypártnak az üzeneteit eljuttatnia hozzájuk?

Ezekről a kérdésekről beszélgetett kollégánk, Dobos Zoltán Tompos Ádámmal, a Magyar Hang újságírójával és Szöllősi Györgyi műsorvezetővel az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

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Távozik az MTVA vezérigazgatója, Magyar Péter a közmédia további vezetőinek lemondását várja

Kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája. A bejelentésre Facebook-oldalán reagált Magyar Péter miniszterelnök is. A kormányfő azt írta: „megkésve, de ma végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója”.

Kormányzati felülvizsgálati dömping jön: lélegeztetőgépek, erdők és akkumulátoripar is napirenden

Kormányzati felülvizsgálati dömping jön: lélegeztetőgépek, erdők és akkumulátoripar is napirenden

Több fontos kormányhatározat is megjelent a pénteki Magyar Közlönyben, amelyek alapján a kabinet több stratégiai területen is vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és szabályozási szigorításokat indít. A döntések között szerepel a koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek ügyének áttekintése, fakitermelési korlátozások bevezetése, valamint az akkumulátoripari szabályozás átalakítása is. A pénteki Magyar Közlönyben nyolc kormányhatározat jelent meg, amelyek témáiról már a kormányszóvivők is röviden tájékoztatást adtak.

Holnaptól nem adnak ki vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket Magyarországon

Holnaptól nem adnak ki vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket Magyarországon

Június 6-tól Magyarország nem ad ki új vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket külföldi munkavállalók számára – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletből.

A börtönből posztolt Őrsi Gergely

A börtönből posztolt Őrsi Gergely

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Börtön is járhat a hibás vagyonnyilatkozatokért, mától él a vendégmunkás-stop – ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató percről percre

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