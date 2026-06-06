A lélegeztetőgép-biznisz haszna hiányzik a magyar gazdaságból

Mi lesz az elszámoltatással, kiderülhet-e, ki voltak a Covid alatt hírhedtté vált lélegeztetőgép-biznisz haszonhúzói? Egy friss kutatás szerint a magyar társadalom számára a hatvanpusztai „hacienda” és a hasonló luxuskiadások pénzügyi forrásainak felderítése a legfontosabb feladat. Valóban ezt tapasztaljuk?

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter erősen kifogásolta Magyar Péternek a trianoni emléknapon elmondott szavait, mely szerint Magyarország „a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos”. Valóban sértő, irredenta a mondat? Ki és mikor mondta korábban ugyanezeket a szavakat? Mi ad gazdasági aktualitást a Beneš-dekrétumoknak?

Elfáradt-e Orbán Viktor, vagy még visszatérhet, főnixmadárként feltámadhat? A Navracsics Tibor és Gulyás Gergely nevével fémjelzett emberarcú vagy a Vadhajtásokat „igeforrásnak” tekintő Fidesz lesz a domináns?

Elvesztette a kapcsolatot a Fidesz a középosztállyal és a fiatalokkal, legalábbis Navracsics Tibor így látja. Miért nem sikerült a volt kormánypártnak az üzeneteit eljuttatnia hozzájuk?

Ezekről a kérdésekről beszélgetett kollégánk, Dobos Zoltán Tompos Ádámmal, a Magyar Hang újságírójával és Szöllősi Györgyi műsorvezetővel az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.