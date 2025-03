A lét a tét: krumpliosztás helyett ingyenes banánnal győzheti le a DK a Fideszt

Abból is látszik, hogy mennyire fontos a DK-nak a március 23-i, vasárnapi újpesti időközi országgyűlési választás, hogy a kampány alatt kétszer is kezdvezményes gyümölcsvásárt tartottak. Február és március közepén is gyümölcsöt osztottak a tisztelt újpesti választópolgároknak.

Akcióink: Banán: 299 forint/kilogramm (2 kilogramm vihető, 1 kilogramm beszerzési áron + 1 kilogramm ajándék)

Narancs: 210 forint/kilogramm (2 kilogramm vihető, 1 kilogramm beszerzési áron + 1 kilogramm ajándék)

Körte: 278 forint/kilogramm (2 kilogramm vihető, 1 kilogramm beszerzési áron + 1 kilogramm ajándék) Ne hagyd ki ezt a remek lehetőséget, hiszen a készlet erejéig tart az akció! Hozd el a családot, barátokat, és töltsük meg együtt a kosarakat

– posztolta ki még március 10-én Varju László, a DK jelöltje.

Ez a leghagyományosabb választási krumpliosztást idézi, csak ezúttal választási banánnal. Persze a DK megindokolta, hogy miért ingyenbanánnal akarták növelni a népszerűségüket. Azért, mert az embereknek egyre nagyobb kihívást jelent a mindennapi bevásárlás, különösen az alapvető élelmiszerek és a friss gyümölcsök beszerzése.

Jól fogyott a választási banán

Az újpesti alapvetően egy olyan körzet, ahol a baloldali jelölt ingyenbanán osztogatása nélkül is nyerni szokott. Szemben a januári időközi országgyűlési választással Tolna megyében, ahol bármennyi ingyenbanánt kioszthattak volna a DK-s politikusok, akkor is a fideszes induló nyer. A 2022-es országgyűlési választáson Varju László 50 százalék feletti eredménnyel lett első, az önkormányzati választáson is DK-s polgármestert választottak meg Budapest negyedik kerületében.

Most azért kell időközi választást tartani, mert az ellenzéki képviselőt tavaly december 3-án jogerősen pénzbüntetésre ítélték garázdaság, testi sértés és választási rend megzavarása ügyében. Még 2018-ban a fideszes közmédia épületében nekiment a biztonsági szolgálat sorfalának és megszorította az egyik őr vádliját. A Kúria álláspontja szerint Varju jogosan tartózkodott ugyan a köztévé épületében, de az már törvénysértő volt, ahogyan a vele szemben intézkedő biztonsági őrök ellen fellépett. Varju ellen a harmadik vádpont a választási rend megzavarása elleni bűncselekmény volt: megpróbált rávenni a 2018-as választás előtt egy független jelöltet, hogy lépjen vissza, még azt is felajánlotta, hogy ezért cserébe az addigi kampányköltségeit is kifizeti. A jogerős ítélet miatt december 6-án Varju önként lemondott a parlamenti mandátumáról.

Szintén a március 23-i választás fontosságát jelezte a DK szempontjából, hogy a március 15-i megemlékezésüket is Újpesten tartották, március 14-én, ahol Dobrev Klára is felszólalt. Itt Varju arról beszélt, hogy a Fidesz a demokratikus választások helyett megpróbálta erővel elvenni Újpest és Angyalföld politikai képviseletét.

„Ezért indítottak ellenem bírósági eljárást. Polt Péter aktív közreműködésével ők emeltek vádat azért, mert bementem a köztelevízióba, hogy képviselői jogommal éljek, tájékoztatást kérjek, és elmondjam mindazt, amit ti üzentek nekik. Az időközi választáson ismét a szabadság lesz a tét”

– fogalmazott.

Hogy miért ekkora a tét a DK számára, az a Republikon Intézet elemzéséből is kiderül. Szerintük a DK-nak nem elég jól szerepelni, győznie is kell, hiszen Varju két sikere után egy vereség egy választáson, ahol rajta kívül a Fidesztől balra lévő parlamenti ellenzék és a Tisza nem indít jelöltet, nem lenne jó a DK-nak. Ezért is Varju egyik legfontosabb üzenete (a plakátjain is), hogy már kétszer legyőzte a Fideszt, harmadszor is le fogja.

A Fidesz gyenge, vagy legalábbis ismeretlen jelöltet indított a márciusi időközire, Renge Zsolt személyében. Eddig Újpest Wintermantel Zsolt felségterületének számított, de a fideszes politikus a 2022-es országgyűlési és a tavalyi polgármesteri választáson is gyengén szerepelt. A Fidesz kampánya faék egyszerűségű:

Varju László háromszor elítélt bűnöző, Gyurcsány embere, Zavarjuk el a bűnöző Varju Lászlót! A városunk sorsa nem lehet bűnözők kezében!

Ezek a szlogenek a fideszes jelölt Facebook-oldaláról származnak. A tolnai időközihez képest a Fidesz sokkal kevesebb energiát feccölt ebbe a kampányba. Míg a tolnai győztes Csibi Krisztina esetében fideszes nagyágyúk egész sora kapcsolódott be a kampányba, Renge Zsolt esetében nem látszik ez a nagy igyekezet, Szentkirályi Alexandrán és Kocsis Mátén kívül más nem nagyon akarta magát belekeverni egy borítékolható vereségbe.

Mivel a Tisza nem indul el, a 2026-os országgyűlési választásokra vonatkozóan jelentős következtetéseket nehezen lehet majd levonni az eredményből. Az ugyanakkor kérdés, hogy például 2026-ban egy ilyen újpesti körzetben a Tisza visszalép-e a DK javára, vagy a DK a Tisza javára, annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel győzzék le a Fideszt.