A lombkoronasétányos és a vak komondoros polgármester is folytatná a munkát

Egy ország ismerte meg egy évvel ezelőtt a hajdú-bihari Nyírmártonfalva községét, és polgármesterét, Filemon Mihályt, miután híre ment a sajtóban, hogy előbb építettek a településen egy lombkoronasétányt 60 millió forint uniós támogatásból, majd teljesen tarra vágták körülötte az erdőt. A lombkoronasétány ügyével a 24.hu is több ízben foglalkozott, ezekben a történetekben Filemon Mihály megkerülhetetlen szereplő volt: előfordult, hogy kirúgással fenyegetett meg egy közalkalmazottat, akit szórakoztatott az ügy, és arra is volt példa, hogy be akart perelni minden médiumot, ami beszámol a lombkoronasétánnyal kapcsolatos ügyekről.

Filemont nem törték meg a megpróbáltatások, olyannyira nem, hogy – amint az Index kiszúrta – csütörtökön bejelentette, hogy újraindul a polgármesteri székért. A Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta:

Folytassuk, Nyírmártonfalva! A fejlődés nem állhat meg! A szó elszáll, a tett megmarad!

Saját lányát váltaná Fülöpháza élén Balogh József. 2024-ben visszatérne a polgármesteri székbe Balogh József, aki függetlenkén indul és már az ajánlóíveket is átvette. Ezt elsőként a 444.hu vette észre a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Vak komondorosként azóta emlegetik, hogy 2013-ban polgármesterként, a Fidesz parlamenti képviselőjeként részegen megverte akkori élettársát, lapunknak pedig azt állította, a nő egyszerűen megbotlott a nyolcvankilós, vak kutyában,