“A magyar gazdák földjén csak akkumulátorgyár terem” – olvasóink az ukrán gabona kérdéséről

Hétvégéhez érve végignézzük és bemutatjuk, hogy melyek azok a témák, amelyek sok olvasót késztetnek hozzászólásra az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, illetve igyekszünk ízelítőt adni a viták lényegéből. Ennek összegzése számunkra kifejezetten fontos, így kapunk ugyanis képet arról, hogy mely témák keltik a legtöbb reakciót, és melyek azok, amelyek megosztóak olvasóink között is. A válogatás célja nem szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói meglátások bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A héten videót tett közzé a Patrióta nevű kormánypárti YouTube-csatorna, melyről az Index alapján mi is hírt adtunk.

A beszélgetésben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes élesen bírálta az Európai Unió agrárpolitikáját, különösen az ukrán gabona uniós beengedését, amely szerinte a magyar gazdák számára nagyon nehéz helyzetet teremt. Úgy véli, hogy miközben a magyar gazdák támogatása csökken és a termelési költségeik egyre nőnek, az előírások pedig egyre szigorúbbak, a beáramló ukrán kínálat lenyomja az árakat. Ez összességében a magyar agrárium létét veszélyezteti, mondta.

Sok olvasónk kételyeinek és csodálkozásának adott hangot reakciójában, és számos kérdést is felvetett:

Zoltán: “Akkor miért engedtétek tavaly, hogy 3 millió tonna búzát itt öntsenek le? Ezt a 3 millió tonna búzát megettük, és csodàk csodája senkinek semmi baja nem lett!"

János: “2022-ben 1.295 millió tonna, 2023-ban 726.000 tonna jött Ukrajnából! Ki hozta be? „Szántó Kovács János bácsi”? -”

Szilvia: “Sőt, már akkor is jött az ukrán gabona, mikor még nekünk is jöttek az EU-s pénzek (több ezer milliárd euró), de érdekes, akkor még nem volt rá semmi panasz!”

Zoltán: “Veszélyes ukrán gabona? Záhonynál a két átrakó alig van kihasználva. A lengyel meg szlovák vasút köszöni szépen a magyarok hozzáállását és teljes kapacitàssal szállít gabonàt az EU-ba. Nekik jó a minősége?”

Zoltán: “Valahogy így. Közben meg lassan leépülés van élelmiszer gyàrtàsban. Sajàt megfigyelés, croissant szeretem és vàlogatom, melyik jó, aztán 4 forgalmazónál mit olvasok: származási hely: Észak Macedónia. A gyár címe is az. Hát már ezt is EU-n kívülről kell behozni.”

Anna: “A magyar gazdák földjén csak akkumulátorgyár terem.”

Semjén Zsolt szerint a magyar agrárium léte a tét

Fotó: Youtube.com/Patrióta

Ildikó: “A magyar gabona meg megy tovább pl. Olaszországba.”

Tibor: “Lehet nem kellett volna tönkre tenni a gazdaságot, a kínai akkugyárakat nem tudjuk megenni, kicsit mérgezőek.”

János: “Kiváló minőségű az ukrán gabona, mindenhol keresik…”

József: “Nem csoda, hiszen az ukrán termőföldek a világ legjobbjai közé tartoznak és nem kell aggódni, az EU csatlakozás után már közel sem lesz olyan olcsó.”

Péter: “Azért 8 millió tonnát behoztak kerülő úton, amit az itthoni áron adtak el, ami azért olyan magas, mert a neres földtulajdonosok a bérleti díjat annyival megemelték, hogy elviszi pont az eus támogatást.”

Zsolt: “Majdnem az egész világon ezt eszik.”

Ottilia: “Akkor talán a magyar gabonát itthon kéne tartani (ha meg van még).”

István: “Tavalyi rossz gabonatermésünk helyett ebből gazdagodtak a gabonakereskedőitek!!”

Attiláné: “Már tele vannak a magyar gabonatárolók ukrán gabonával. Nem gond?”

Ferenc: “Amikor a magyar gazdákat hátrányba hozták az ukrán gabona-behozatallal, akkor Semjén hol volt? (Rénszarvast etetett)?!”

Lajos: “Évtizedek óta onnan jön a gabona. Akkor jó volt ?? A magyar gabonát a jó minősége miatt meg külföldre viszik.”

István: “Akkor sürgősen fel kell venni őket az EU-ba és onnantól vonatkoznak rájuk is az EU-s szabályok, amik most nem.”

Mária: “Ukrán tojással látják el az országot, ha nem így lenne 100 ft-on felül lenne az ára!”

Bertalan: “Arról persze nem beszél, hogy beengedtek 100 ezer palack ukrán misebort! +2 tonna növényvédőszeres tömjént..”

Norbert: “Az a röhej ennél hogy a magyar „hatóságok” pontosan bevizsgálták és hivatalosan is megállapították hogy kb ugyan olyan mint a magyar, lengyel, francia stb...”

Mónika: “34000 (!) vizsgálatból mindössze két (!) alkalommal talált problémás ukrán gabonát a NÉBIH. Amikor tiltva volt, akkor is több tízezer tonnát hoztak be az országba spekulációs céllal.”

Etelka: “Az lenne veszélyes, ha nem jönne ukrán gabona! Éhezne a lakosság. Hazai gabonából nem lehetne ellátni az országot, főleg, hogy a gazdák csak a földalapú támogatást zsebelik be, de a földet nem művelik, és nem terem rajta semmi!”

Zoltán Etelkának válaszol: “Ma kb 3x annyi élelmiszert termelünk mint amennyi a hazai szükséglet! Búzából a hazai szükséglet kb. 1, 5 millió tonna/év. A termelt mennyiség 4 – 4,5 millió tonna/év.

Zoltán folytatja: “Jelenleg értékesítési gondjaink vannak és nem beszerzési! Többek között nekem is! Pont az Ukrán gabona miatt. Telítették a piacainkat az olcsó búzáikkal. Raktàraink tele vannak, miközben igen jók a jövő évi termés kilátások a szokásos vetésterület másfélszeresén.”

István: “A kb 65 milliárd ft-ba kerülő vadászati világkiállítás helyett víztározók kellettek volna, mert már akkora az aszály, hogy nem tudunk búzát termelni. Különben honnét veszi ezt a mérgező búza baromságot?!”

Zoltán: “Az EU piacára csak vámkezelt, ellenőrzött gabonát hozhatnak be bárhonnan, így Ukrajnából is. Ami nem felel meg az EU-szabványoknak, vizsgálati értékeknek, azt a határokról visszafordítják. Minden más hazugság.”

Anna: “A háború okozta környezeti károk nem befolyásolják az ukrán mezőgazdasági termékek minőségét ? A csernobili szarkofág is megsérült a hírek szerint.”

György: “Ehhez mit szól? (Egy képet csatol, amelyen egy gyorsfagyasztott kárász látható, és ez a felirat: származási hely: Ukrajna, halászati terület: Dnyepper Cserkaszi víztározó – a szerk.) Spar, 2000 Ft/ kg. Itthon utánad dobják, miért kell Csernobil mellől kárászt, keszeget importálni?”

Erzsébet: “Az „átkosban” a magyar búzát elvitték a Szovjetunióba, onnan pedig hoztak helyette ukrán búzát, mint most! Csak akkor Ukrajna a SzU része volt. Nincs semmi különös látnivaló!”

Zoltán: “Gondolom Ukrajnában is azt a gabonát eszik, amiből exportálnak. Ha az ilyen veszélyes, akkor nyilván kipusztult már a teljes lakosság. Hacsak nem azt csinálják a gonosz ukránok, hogy otthon az egészséges gabonát fogyasztják, a gonosz EU-t pedig mérgezik. Minket pedig teljesen hülyének néznek. Nem az ukránok, hanem Semjén Zsolt.”

Dániel: “Hosszú távon gond a GMO takarmány, eltérő fehérjék vannak benne, toxinok amik gyulladást okoznak az állatoknak”

Ferenc: “Érdekes hogy mind a keleti mind a nyugati behozott élelmiszer szemét, csak mi magyarok vagyunk a legprecízebb termelők és feldolgozók.”

