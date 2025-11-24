3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Horvátország Légiipar

A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

mfor.hu

A Honvédelmi Minisztérium hallgat a 2023-ban három magyar katona halálát okozó tragédiáról, de a horvát ügyészség elárulta a vizsgálat eredményét, így azt is, ki hibázott a baleset során.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) képviselői is részt vettek abban a vizsgálatban, amely egy magyar katonai helikopter 2023 nyarán Horvátországban történt balesetének a körülményeit tárta föl – értesült a 24.hu.

Habár a három magyar katona halálát okozó tragédia vizsgálata lezárult, a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette minisztérium az ügyben semmilyen információt nem hajlandó megosztani a nyilvánossággal.

A magyar légierő két Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben 2023 júniusában, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén Horvátország középső részén lezuhant. A mentőcsapatok még aznap megtalálták a helikopter roncsait, melyek átkutatása során először csak két katona holtteste került elő, ám később a harmadik társukat is megtalálták. 

A szerencsétlenség helyszíne egyébként rendkívül nehéz terep volt, ami mind a kutatás-mentés, mind a vizsgálatok folyamatát megnehezítette. A HM már akkor előre jelezte, hogy a teljeskörű vizsgálat várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

Ilyen Airbus H145-ös helikopter zuhant le Horvátországban
Ilyen Airbus H145-ös helikopter zuhant le Horvátországban
Fotó: MTI

Mivel a HM nem válaszolt a lap kérdéseikre, megkeresték a Horvátországban területileg illetékes Sibenik-Knin megyei ügyészséget. A nyomozó hatóság mindössze egy nap alatt reagált is a megkeresésrere. 

Mint írták:

a vizsgálat megállapította, hogy a helikopter legénysége az előre jóváhagyott repülési útvonaltól eltért, ami azt eredményezte, hogy a helikopter egy kötélpálya kábelének ütközött, lezuhant, és a legénység minden tagja életét vesztette.

Ezzel azt is megerősítették, amiről a szemtanúk beszámoltak, miszerint egy drótkötélbe akadt be a magyar honvédség Airbus H145-ös gépe.

A Sibenik-Knin megyei ügyészség azt is hozzátette, hogy a helikopter roncsait és alkatrészeit átadták a tulajdonosnak, tehát a magyar haderőnek.

A baleset fontos kérdése, hogy a lezuhant helikopter pilótája a saját döntése nyomán tért-e el a jóváhagyott repülési útvonaltól, vagy erre utasítást kapott. 

a magyar honvédség első két, Airbus H145M típusú helikoptere 2019-ben érkezett Magyarországra. Az akkor még Benkő Tibor vezette Honvédelmi Minisztérium 2018-ban jelentette be, hogy Magyarország húsz darabból álló flottát vásárol a németországi központtal működő Airbus Helicopterstől. Ezek az Airbus-gépek voltak az első igazán nagy tételek az Orbán-kormány által felpörgetett katonai beszerzések között.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor: „Magyarország erre nem hajlandó”

Közvetlenül az európai uniós csúcs után ezt mondta Orbán Viktor. 

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Magyar Péter: áll a bál a Karmelitában

Beütöttek a Tisza jelöltjei? Kedd reggelre már eredményeket is ígérnek.

Magyar Péter országjárásának Győri állomásán

„Hadházy mindenképpen vinni fogja a körzetét” – népszerűségi adatokra reagáltak olvasóink

A héten ismét közvélemény-kutatási adatok érkeztek, melynek eredményeit lapcsaládunk is közreadta. Van akit meglepetésként ér, van aki nem is hisz neki, megint más meg papírformának látja. Olvasóink értékelték, hisznek-e a felméréseknek.

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Folytatódik a bulinegyed-konfliktus a zsidó szervezetek és a VII. kerület között

Továbbra is tartja magát az országos főrabbi, Frölich Róbert ahhoz, hogy Belső-Erzsébetvárosnak ki kellene válnia a VII. kerületről. Ehhez népszavazást tartanának a városrészben, később pedig a befogadó kerületben is.

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

Kitűzte az időpontot a Fidesz, mikor kell dönteni a képviselőjelöltekről

A párt kongresszusa január 10-én lesz, várhatóan január elején pedig döntenek a képviselő-jelöltekről. Ezzel több mint egy hónap telik el azt követően, hogy a Tisza Párt november 30-án kiállítja jelöltjeit a 106 választókörzetben. 

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

Folytatódik a politikai vita a budapesti közkerékpár-rendszer, a Bubi körül. Vitézy Dávid szerint a főpolgármester olyan részleteket hozott nyilvánosságra, amit nem kellett volna.

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

Magyar Péter vagy Orbán Viktor? Ez az előrejelzés igazán beszédes a választások előtt – A hét ábrája

A saját pénzüket teszik Magyar Péter győzelmére sokan.

Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója

Nagy bejelentést tett a Fidesz pártigazgatója

A nagyobbik kormánypárt kongresszussal kezdi az új évet.

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

Most megmutathatná a Tisza elnöke a kétkedőknek, hogy nem akar „feljavított” Orbán Viktor lenni. Tényleg Hadházy Ákos jelentene veszélyt a kormányváltásra? Jegyzet a Tisza jelöltállításáról.

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Összesen három és félmilliárd forintot oszt szét a kormány vidéki önkormányzatok között – mondta Navracsics Tibor. Hat várost kormánypárti, vagy az általuk támogatott jelölt vezet, de van egy, amelyet már tizenegy éve nem.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168