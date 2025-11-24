A magyar honvédség titkolja, de a horvátok elárulták miért zuhant le a magyar helikopter

A Honvédelmi Minisztérium (HM) képviselői is részt vettek abban a vizsgálatban, amely egy magyar katonai helikopter 2023 nyarán Horvátországban történt balesetének a körülményeit tárta föl – értesült a 24.hu.

Habár a három magyar katona halálát okozó tragédia vizsgálata lezárult, a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette minisztérium az ügyben semmilyen információt nem hajlandó megosztani a nyilvánossággal.

A magyar légierő két Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben 2023 júniusában, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén Horvátország középső részén lezuhant. A mentőcsapatok még aznap megtalálták a helikopter roncsait, melyek átkutatása során először csak két katona holtteste került elő, ám később a harmadik társukat is megtalálták.

A szerencsétlenség helyszíne egyébként rendkívül nehéz terep volt, ami mind a kutatás-mentés, mind a vizsgálatok folyamatát megnehezítette. A HM már akkor előre jelezte, hogy a teljeskörű vizsgálat várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

Ilyen Airbus H145-ös helikopter zuhant le Horvátországban

Fotó: MTI

Mivel a HM nem válaszolt a lap kérdéseikre, megkeresték a Horvátországban területileg illetékes Sibenik-Knin megyei ügyészséget. A nyomozó hatóság mindössze egy nap alatt reagált is a megkeresésrere.

Mint írták:

a vizsgálat megállapította, hogy a helikopter legénysége az előre jóváhagyott repülési útvonaltól eltért, ami azt eredményezte, hogy a helikopter egy kötélpálya kábelének ütközött, lezuhant, és a legénység minden tagja életét vesztette.

Ezzel azt is megerősítették, amiről a szemtanúk beszámoltak, miszerint egy drótkötélbe akadt be a magyar honvédség Airbus H145-ös gépe.

A Sibenik-Knin megyei ügyészség azt is hozzátette, hogy a helikopter roncsait és alkatrészeit átadták a tulajdonosnak, tehát a magyar haderőnek.

A baleset fontos kérdése, hogy a lezuhant helikopter pilótája a saját döntése nyomán tért-e el a jóváhagyott repülési útvonaltól, vagy erre utasítást kapott.

a magyar honvédség első két, Airbus H145M típusú helikoptere 2019-ben érkezett Magyarországra. Az akkor még Benkő Tibor vezette Honvédelmi Minisztérium 2018-ban jelentette be, hogy Magyarország húsz darabból álló flottát vásárol a németországi központtal működő Airbus Helicopterstől. Ezek az Airbus-gépek voltak az első igazán nagy tételek az Orbán-kormány által felpörgetett katonai beszerzések között.