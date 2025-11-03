2p

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója került Demeter Szilárd posztjára

Demeter Szilárdra máshol számítanak. 

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke – jelentette be hétfőn Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. Demeter Szilárd távozása október végén derült ki. 

Hankó a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az MNMKK korábbi elnöke, Demeter Szilárd „a stratégiát elkészítette, így tehát rá miniszterelnöki biztosként immár a teljes kultúra határokon átívelő, nemzetünket erősítő feladata vár”. Hankó szerint Zsigmond Gábor elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vesz – írja az MTI.

A kulturális és innovációs miniszter arról is beszélt, hogy a múlt év során a Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltoztatást követő legmagasabb látogatószámot érte el 670 ezer látogatóval, és kitért arra is, hogy nagy terveik vannak a következő években 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztéssel a Kárpát-medencében. Szeretnének például felújítást, digitalizációt, és beemelnék a Magyar Nemzeti Múzeumot a világ legjobb száz múzeuma közé, a Magyar Természettudományi Múzeumot pedig még közelebb vinnék a családokhoz.

Zsigmond Gábor lett az új főigazgató
Zsigmond a további feladatairól azt mondta, nagyon fontosnak tartja a fiatalokkal való együttműködést, ezért közös képzésekről és tartalomfejlesztésről egyeztetnek többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME).

Az MNMKK készül a mohácsi csata 500. évfordulójára, amelyről Zsigmond azt mondta, „a nemzeti identitásunk szempontjából egy meghatározó esemény volt”.

Demeter Szilárd a jövőben nemzeti kultúrkincsért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja pályafutását. 

