A magyar parlamentben üzent az EP elnöke

Az Európai Unió tagállamainak parlamentáris együttműködését erősítő házelnöki konferenciát tartanak Budapesten. A Portfolio szerint a tanácskozás nyitóbeszédét Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke mondta el, aki hangsúlyozta: Európa akkor működik a legjobban, ha a tagállamok együttműködnek.

Metsola szerint a legnagyobb problémákban a pártcsaládokon átívelő egyetértés tapasztalható. Mint mondta, a polgárok hasonló kihívásokkal néznek szembe: sokan a megélhetési költségek, a lakhatás és a munkahelyek miatt aggódnak. Ezekre a kérdésekre szerinte közösen, a döntéshozás legalacsonyabb szintjén, minél közelebb az emberekhez kell megoldásokat találni.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: Ezt a háborút elvesztettük Segítséget kért a szuverenitás ügyében.

Az EP-elnök kiemelte a parlamenti együttműködés jelentőségét is. Példaként említette a nemzeti parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságait tömörítő COSAC-ot, valamint az Európai Parlamenti Hetet. Úgy fogalmazott: a jó működési gyakorlatokat is érdemes megosztani, ezért a napi szintű együttműködésre kell törekedni.

Metsola beszédében az uniós bővítést is támogatta, emlékeztetve arra, hogy az EP kezdeményezte Grúzia, Moldova és Ukrajna tagjelölti státuszát. Megerősítette, hogy az Európai Parlament továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett.

A konferencián szó esett az újonnan alapított Európai Érdemrendről is, amelyet azoknak adományoznak, akik sokat tettek az „európai projektért”. Metsola felkérte a házelnököket, hogy a jelölési folyamatba vonják be saját állampolgáraikat is. A beszéd zárásaként Metsola arra ösztönözte kollégáit, hogy közösen építsenek egy olyan Európát, amely „mindenki számára működik”.