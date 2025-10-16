A magyarok ebben lehagyják az uniós átlagot

Ez derül ki a csütörtökön megjelent Eurobarometer adataiból, amelyeket a Telex foglalt össze. Az Európai Parlament (EP) megbízásából készült uniós közvélemény-kutatás szerint Magyarországon válaszolták a harmadik legkevesebben (55 százalék), hogy naponta legalább egyszer a hagyományos médiából szereznek közéleti és politikai információkat.

A közösségi médiánál ugyanerre a kérdésre viszont már magasan az uniós átlag felett áll a magyar eredmény (66 százalék). Magyarország a 27-ből az öt tagállam egyike, ahol többen szereznek információkat a közösségi médiából, mint a tévéből, bár csak kis különbséggel (55-53 százalék).

Mizújs? Politika?

Fotó: Depositphotos

A közösségi médiás közéleti információforrásoknál Magyarországon tarolt a Facebook 80 százalékkal. Ez a harmadik legmagasabb arány a tagállamok között, messze az 58 százalékkal második helyen álló YouTube, valamint a 34 százalékkal harmadik TikTok előtt. A magyar válaszadók az uniós átlag alatt keresnek tudatosan közéleti információkat, és átlag felett csak szembe jön velük.