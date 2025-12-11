2p
A magyarok fele tart attól, hogy Oroszország beavatkozik az áprilisi választásokba

A Fidesz-szavazók viszont Ukrajnától tartanak.

A HVG-ben közölt érdekes közvélemény-kutatási adatokat a Medián. A cég rákérdezett a magyar lakosság körében Oroszország és Ukrajna megítélésére. és arra jutott, hogy

„Orbán Viktornak, ha lassan is, de sikerült átformálnia a közhangulatot”.

A megkérdezett körében ugyanis nagyobb fenyegetésként tekint Oroszországra mint Ukrajnára, miközben 2023 elején még bőven többségben voltak azok, akik Oroszország felől érzékeltek nagyobb veszélyt.

Ennek ismeretében különösen érdekes, hogy a 2026-os parlamenti választásokkal kapcsolatban mégis Oroszország irányából tartanak többen beavatkozási kísérlettől. 

A Medián november eleji közvélemény-kutatása szerint összességében a magyarok 83 százaléka tart elképzelhetőnek valamiféle külső befolyást.

A többség, 53 százalék nagyon valószínűnek vagy elképzelhetőnek tartja, hogy Oroszország próbálkozna beavatkozni a választásokba. Ukrajna esetében viszont csak összesen 28 százalék tart valószínűnek egy ilyen lépést.

Természetesen a válaszok nagyon polarizáltak a pártpreferenciák szerint, a Fidesz-KDNP szavazóinak 58 százaléka tart valószínűnek ukrán beavatkozási ksísérletet, míg oroszt csak 19 százalék.

A Tisza táborában 82 százalék tart orosz beavatkozástól, ukrántól viszont csak 5 százalék.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok esetében a teljes népesség 49-49 százalék valószínűsít beavatkozást, a nagy különbség csak az, hogy az unió esetében jóval nagyobb a „nagyon valószínű” válaszok aránya. Érdekes adat az is, hogy a Fidesz-KDNP táborának 83 százaléka tartja minimum elképzelhetőnek, hogy az unió beavatkozik az áprilisi választásokba.

További részletek a Hvg cikkében olvashatók.

 

